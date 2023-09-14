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ووكر يمدد عقده لمدة عامين مع مانشستر سيتي

منذ 48 دقيقة
كايل ووكر

كايل ووكر

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أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس أن المدافع كايل ووكر مدد عقده لمدة عامين.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الظهير الأيمن البالغ من العمر 33 عاما في نهاية الموسم وسط تكهنات عن احتمال انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى سيتي في 2017 وشارك في 260 مباراة وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس للاتحاد الإنجليزي إضافة لدوري أبطال أوروبا.

لكن المدرب بيب جوارديولا فضل الاعتماد الموسم الماضي على جون ستونز في مركز الظهير الأيمن بدلا منه.

وقال ووكر في بيان “أنا سعيد بتوقيع عقد جديد وربط مستقبلي بمانشستر سيتي وهذا أفضل شيء بالنسبة لي”.

وأضاف “الموسم الذي فزنا فيه بالثلاثية هو موسم لن أنساه أبدا ونحن مستعدون للمحاولة مرة أخرى والفوز بالمزيد من الألقاب. لا أطيق الانتظار لرؤية ما ستجلبه السنوات القليلة المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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