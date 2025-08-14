ويسا يغيب عن مباراة برنتفورد الافتتاحية بالدوري لعدم وضوح مستقبله

قال كيث أندروز مدرب برنتفورد الخميس إن المهاجم يوان ويسا لن يشارك في مواجهة نوتنجهام فورست في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل بسبب الغموض الذي يكتنف مستقبله.

وجذب لاعب جمهورية الكونجو الديمقراطية البالغ عمره 28 عاما اهتمام أندية من بينها نوتنجهام فورست ونيوكاسل يونايتد.

وتأتي المباراة الأولى لأندروز في الدوري بعد صيف صعب انضم خلاله مدربه توماس فرانك إلى توتنهام هوتسبير، ورحل لاعبون أساسيون.

ورحل عن برنتفورد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، هدافه برايان مبيومو إلى مانشستر يونايتد وانتقل قائده كريستيان نورجارد إلى أرسنال.

وأبلغ المدرب الصحفيين اليوم الخميس “اتخذت قرارا بأنه ليس (جاهزا لخوض اللقاء). كانت فترة الإعداد للموسم الجديد مزعجة للغاية والاهتمام بيوان واضح للغاية.

“بصفتي مدربا للفريق، أريد أن يكون يوان في المبنى وأن يكون جزءا من الفريق الأول والتشكيلة. لكنني أتفهم وضعه. علاقتي به جيدة جدا، وستظل على هذه الحالة، لكننا نريده أن يبقى”

وسجل مبيومو 20 هدفا في الدوري الموسم الماضي، بزيادة هدف واحد عن ويسا.