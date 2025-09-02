الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يانيك سينر يسحق ألكسندر بوبليك 6-1 ثلاث مرات ويتأهل لدور الثمانية

منذ 11 دقيقة
يانيك سينر

يانيك سينر

A A A
طباعة المقال

واصل يانيك سينر حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مسيرته الرائعة في البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الصلبة بفوزه الساحق 6-1 و6-1 و6-1 على لاعب قازاخستان ألكسندر بوبليك المصنف 23، ليبلغ دور الثمانية في فلاشينج ميدوز اليوم الثلاثاء.

ودخل اللاعب الإيطالي المصنف الأول إلى ملعب آرثر آش بحثا عن فوزه 25 تواليا في البطولات الأربع الكبرى على أرضيته المفضلة، ولم يواجه أي مشاكل رغم قوة منافسه بعدما انطلق دون هوادة منذ البداية.

وكسر سينر إرسال بوبليك مرتين ليتقدم 4-صفر قبل أن يتمكن بوبليك من الفوز بأول شوط له في المباراة، وطارد الإيطالي المهيمن (24 عاما) كرة قصيرة خلف الشبكة ليردها بضربة خلفية قوية أنهت المجموعة الافتتاحية بكسر آخر للإرسال.

ولم تفلح محاولات بوبليك في تعطيل إيقاع سينر بالمزيد من الكرات القصيرة خلف الشبكة، وكلفته أخطاء إرساله التأخر بمجموعتين، قبل أن ينطلق سينر إلى دور الثمانية للمرة الثامنة تواليا ليضرب موعدا مع مواطنه لورنسو موسيتي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ديلي آلي لاعب وسط إيفرتون
آلي يغادر كومو بعد عشر دقائق فقط من اللعب
لاعبو نادي ليفربول
ليفربول يضم المهاجم السويدي إيساك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية
نعومي أوساكا
أوساكا تتخطى عقبة جوف في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية