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"يانيك سينر" ينسحب من بطولة روما لأساتذة التنس بسبب الإصابة

منذ 42 دقيقة
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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قال الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني على العالم اليوم السبت إنه اضطر للانسحاب من بطولة روما لأساتذة التنس ذات الألف نقطة، بسبب إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها خلال بطولة مدريد المفتوحة، وهو ما يؤثر على استعداداته لبطولة فرنسا المفتوحة.

وانسحب سينر قبل مباراته أمام الكندي فليكس أوجيه-ألياسيم في دور الثمانية ببطولة مدريد، وقال اللاعب الإيطالي (22 عاما) إنه يشعر بحزن شديد لانسحابه من البطولة المقررة في بلاده بين الثامن و19 من مايو ايار الجاري.

وقال سينر عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) “ليس من السهل كتابة هذه الرسالة، ولكن بعد التحدث مجددا إلى الأطباء والمتخصصين حول المشكلات التي أعاني منها في أعلى الفخذ، تحتم علي الإعلان عن أنني للأسف لن أتمكن من اللعب في روما.

“بالطبع أنا حزين للغاية لأنني لن أتمكن من التعافي (في الوقت المناسب للمشاركة)، فهي إحدى البطولات المفضلة بالنسبة لي على الإطلاق. كنت أتطلع إلى العودة واللعب في بلادي أمام الجمهور الإيطالي”.

ويشكل انسحاب سينر ثاني خسارة كبيرة لبطولة روما بعد انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث على العالم والمتخصص في الملاعب الرملية، إذ يتعافى من إصابة في الذراع.

وظهر سينر بحالة جيدة في الأشهر الأولى من الموسم، وأحرز لقبه الأول في البطولات الكبرى عبر بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن يفوز بلقبي روتردام وميامي للأساتذة.

وعلى الملاعب الرملية خرج من الدور قبل النهائي في بطولة مونت كارلو، ثم انسحب من بطولة مدريد.

وتنطلق منافسات فرنسا المفتوحة في 26 مايو ايار.

    المصدر :
  • رويترز

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