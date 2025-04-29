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يلديز مهاجم يوفنتوس يغيب عن مباراتي بولونيا ولاتسيو.. والسبب؟

منذ 9 ساعات
من مباراة يوفنتوس ولاتسيو

من مباراة يوفنتوس ولاتسيو

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سيغيب كينان يلديز مهاجم يوفنتوس عن مباراتي فريقه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام بولونيا ولاتسيو بعد إيقاف الدولي التركي مباراتين اليوم الثلاثاء لحصوله على بطاقة حمراء أمام مونزا مطلع الأسبوع الجاري.

وطُرد يلديز (19 عاما) بسبب تدخل عنيف في فوز يوفنتوس على أرضه 2-صفر أمام مونزا متذيل الترتيب يوم الأحد الماضي بعد أن ضرب لاعب وسط مونزا أليساندرو بيانكو بالمرفق في وجهه قبل نهاية الشوط الأول.

كما تم تغريم يلديز عشرة آلاف يورو.

وسيحل يوفنتوس الرابع ضيفا على بولونيا صاحب المركز الخامس يوم الأحد قبل مواجهة لاتسيو صاحب المركز السابع في العاشر من مايو في مباراة قد تكون حاسمة للفريق القادم من تورينو في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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