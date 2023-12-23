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يورينتي يمنح عشرة لاعبين من أتليتيكو الفوز على إشبيلية

منذ 20 ثانية
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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سجل ماركوس يورينتي هدفا في الشوط الثاني ليمنح أتليتيكو مدريد فوزا صعبا 1-صفر على إشبيلية ليستعيد صاحب الأرض المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ويتساوى فريق المدرب دييجو سيميوني في رصيد النقاط مع برشلونة صاحب المركز الرابع ولكل منهما 38 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وتقدم أتليتيكو مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني بعدما أُبعدت تمريرة عرضية للبديل يورينتي لكنه استفاد من ارتداد الكرة من سيرجيو راموس ليهز الشباك من مدى قريب.

واقترب يورينتي من إضافة الهدف الثاني بضربة رأس ذهبت على المرمى وتسديدة تصدى لها ماركو دميتروفيتش حارس إشبيلية.

وكما حدث في مباراته الأخيرة، لعب أتليتيكو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 عندما تلقى المدافع تشالار سويونجو بعد أربع دقائق من مشاركته كبديل بطاقة حمراء إثر تدخل على لوكاس أوكامبوس.

ويلتقي أتليتيكو مع جيرونا صاحب المركز الثاني في مباراته المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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