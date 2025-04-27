الأثنين 30 شوال 1446 ﻫ - 28 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يوفنتوس بعشرة لاعبين يهزم مونزا ويتقدم للمركز الرابع في الدوري

منذ 12 ساعة
ملعب كرة قدم - رويترز

ملعب كرة قدم - رويترز

A A A
طباعة المقال

تغلب يوفنتوس 2-صفر على ضيفه مونزا المهدد بالهبوط اليوم الأحد ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مستفيدا من هدفين سجلهما نيكولاس جونزاليس وراندال كولو مواني في الشوط الأول الذي شهد طرد زميلهما كينان يلديز.

وتقدم جونزاليس ليوفنتوس بعد 11 دقيقة من بداية المباراة بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، ثم سجل كولو مواني الهدف الثاني بكرة منخفضة سددها من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة في الدقيقة 33.

وطُرد يلديز من صفوف يوفنتوس ببطاقة حمراء مباشرة بداعي تصرف عنيف بعد عرقلة أليساندرو بيانكو لاعب وسط مونزا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وصعد يوفنتوس إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 62 نقطة ومتفوقا بفارق نقطتين أمام بولونيا صاحب المركز الخامس الذي يحل ضيفا على أودينيزي غدا الاثنين، بينما تجمد رصيد مونزا عند 15 نقطة في المركز 20 الأخير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فريق ليتشي
ليتشي يتعادل 1-1 مع أتلانتا والصراع يحتدم على مراكز المقدمة بالدوري
لاعبو نادي نابولي
نابولي ينفرد بصدارة الدوري بالفوز 2-صفر على تورينو
فان دايك
فان دايك: ليفربول يستحق التتويج بالدوري الإنجليزي "عن جدارة

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
امتعاض شيعيّ من "الخداع الإيرانيّ"؟!
صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة
رامي مخلوف
إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟