يوفنتوس بعشرة لاعبين يهزم مونزا ويتقدم للمركز الرابع في الدوري

تغلب يوفنتوس 2-صفر على ضيفه مونزا المهدد بالهبوط اليوم الأحد ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مستفيدا من هدفين سجلهما نيكولاس جونزاليس وراندال كولو مواني في الشوط الأول الذي شهد طرد زميلهما كينان يلديز.

وتقدم جونزاليس ليوفنتوس بعد 11 دقيقة من بداية المباراة بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، ثم سجل كولو مواني الهدف الثاني بكرة منخفضة سددها من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة في الدقيقة 33.

وطُرد يلديز من صفوف يوفنتوس ببطاقة حمراء مباشرة بداعي تصرف عنيف بعد عرقلة أليساندرو بيانكو لاعب وسط مونزا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وصعد يوفنتوس إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 62 نقطة ومتفوقا بفارق نقطتين أمام بولونيا صاحب المركز الخامس الذي يحل ضيفا على أودينيزي غدا الاثنين، بينما تجمد رصيد مونزا عند 15 نقطة في المركز 20 الأخير.