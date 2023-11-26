يوفنتوس وإنتر يتقاسمان الغنائم في صراع قمة ترتيب الدوري الإيطالي

انتهت المواجهة بين يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 بعد أن عادل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر هدف دوسان فلاهوفيتش في المباراة التي اقيمت في تورينو اليوم الأحد.

وفي الدقيقة 27، افتتح فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من فيدريكو كييزا واسكنها بهدوء في الزاوية السفلى للمرمى.

وبعد ست دقائق، أدرك إنتر التعادل عندما انطلق مارتينيز بذكاء داخل منطقة الجزاء، وسيطر على كرة عرضية من ماركوس تورام، وأطلق تسديدة في الزاوية القريبة.

وبهذه النتيجة، ظل إنتر على القمة برصيد 32 نقطة ويوفنتوس في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد 13 مباراة لكل منهما.

وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر لمنصة دازون “من الصعب للغاية التسجيل في مرمى يوفنتوس، خاصة عندما يتقدم.

“حافظ فريقي على تركيزه، وسجلنا هدف التعادل بشكل رائع. لم نصنع الكثير من الفرص في الشوط الثاني، لكن أمام فريق قوي مثل يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب عن جدارة، استطعنا اقتناص نقطة”.

وحصل كييزا على أول فرصة في المباراة ليوفنتوس عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد فوق العارضة، بينما أخطأت تسديدة قوية وبعيدة المدى من هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان هدفها.

وبحث الفريقان عبثا عن نقاط الضعف في دفاع المنافس في بداية الشوط الثاني، وأصبح تناقل الكرة صعبا بشكل متزايد وكافح كل منهما لاختراق خطوط الآخر.

واندفعت الجماهير لاطلاق صيحات الاستهجان عندما دفع مدرب إنتر بلاعبه خوان كوادرادو، الذي انضم إلى الفريق في يونيو حزيران الماضي بعد ثماني سنوات قضاها في يوفنتوس، قبل نهاية المباراة.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس “استقبلنا هدفا ساذجا للغاية، خاصة أنه جاء بعد دقائق قليلة من الهدف الذي سجلناه.

“أظهر إنتر بالفعل أنه عندما تتوفر لديه مساحات ليركض فيها، فإن ذلك يجعل الأمور أسهل على لاعبيه.

“الحظ يفضل الشجعان، لذلك كان علينا أن نكون أقوياء وهجوميين. وصلنا لإحساس بالتوازن أفضل مما كان عليه الحال في المباريات الأولى من الموسم.

“يجب أن نستمر في التحسن، وقوة الدفاع مهمة للغاية”.

ويحل يوفنتوس ضيفا على مونزا يوم الجمعة المقبل بينما يسافر إنتر لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يزور نابولي في الثالث من ديسمبر كانون الأول المقبل.