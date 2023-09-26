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يوفنتوس يتقدم للمركز الثاني بهدف ميليك في مرمى ليتشي

منذ 19 دقيقة
شعار نادي يوفنتوس

شعار نادي يوفنتوس

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فاز يوفنتوس 1-صفر بملعبه على ليتشي (الثلاثاء 26-9-2023) بهدف أركاديوش ميليك في الدقيقة 57 ليتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتنفست الجماهير صاحبة الضيافة الصعداء حين هز ميليك الشباك من مسافة قريبة.

وعبرت جماهير يوفنتوس علنا عن إحباطها من أداء الفريق بعد أن انتهى الشوط الأول الممل بدون أهداف حيث كانت تسعى لتعويض هزيمة منكرة 4-2 يوم السبت أمام ساسولو.

وأكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصول محمد كابا على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تعمد السقوط.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة متأخرا بنقطتين عن إنتر ميلان الذي يستضيف ساسولو غدا الأربعاء. ويحتل ليتشي المركز الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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