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"يوفنتوس" يستعيد عضويته في رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم

منذ ساعة واحدة
فريق يوفينتوس

فريق يوفينتوس

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قال ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت 1 حزيران/يونيو 2024، إن يوفنتوس سيستعيد عضويته في الرابطة بعد أن طلب النادي الإيطالي الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن يوفنتوس في يوليو تموز 2023، أنه بدأ عملية انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي. واستُبعد النادي الإيطالي من رابطة الأندية الأوروبية عام 2021.

وقال الخليفي في اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية في لندن “يسعدني أن أبلغكم أن يوفنتوس طلب إعادة الانضمام إلى رابطة الأندية الأوروبية، وهو الأمر الذي سيُضفى عليه الطابع الرسمي قريبا.

“باب رابطة الأندية الأوروبية مفتوح دوما للأندية التي تؤمن بالمصالح الجماعية والإصلاح الهادف لتحقيق التقدم والعمل بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة.

“يسعدنا أن ينضم يوفنتوس مرة أخرى إلى عائلة كرة القدم الأوروبية”.

وتمثل رابطة الأندية الأوروبية أكثر من 440 ناديا في جميع أنحاء القارة، على الرغم من أن الفرق الكبيرة تهيمن عليها بما في ذلك معظم الفرق 12 التي شاركت في البداية في إنشاء دوري السوبر الانفصالي.

    المصدر :
  • رويترز

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