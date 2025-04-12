يوفنتوس يصعد للمركز الثالث مؤقتا بالفوز على ليتشي

سجل تيون كوبمينيرز وكينان يلديز هدفين في الشوط الأول قادا يوفنتوس للفوز 2-1 على ضيفه ليتشي المهدد بالهبوط اليوم السبت ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليحافظ المدرب الجديد إيجور تيودور بذلك على سجله خاليا من الهزائم منذ تولي مسؤولية يوفنتوس.

وافتتح كوبمينيرز التسجيل ليوفنتوس بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة بتسديد كرة منخفضة سكنت الشباك عند القائم البعيد، ثم ضاعف يلديز النتيجة بعد مرور نصف ساعة مستغلا هجمة جماعية رائعة.

وفي الدقيقة 87، قلص ليتشي الفارق عن طريق فيدريكو باسكيروتو بضربة رأس قوية بعد ركلة حرة.

وصعد يوفنتوس مؤقتا إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 59 نقطة من 32 مباراة.

ويتفوق يوفنتوس بفارق نقطة واحدة أمام أتلانتا صاحب المركز الرابع والذي يستضيف غدا الأحد فريق بولونيا صاحب المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

بينما يتفوق ليتشي بفارق نقطتين فقط أمام أقرب مراكز الهبوط.