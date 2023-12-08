يوفنتوس يعود لصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على نابولي

قدم يوفنتوس أداء ناجعا ليعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الجمعة 8-12-2023) بفوزه 1-صفر على نابولي بفضل ضربة رأس من فيدريكو جاتي.

وافتتح جاتي التسجيل بعد ست دقائق على بداية الشوط الثاني مستغلا عرضية من أندريا كامبياسو على القائم الثاني ليرتقي عاليا متفوقا على المدافعين ويضع الكرة في الشباك.

وصنع نابولي فرصا عديدة أهدر خفيتشا كفاراتسخيليا إحداها في الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفا سجله فيكتور أوسيمين في الشوط الثاني بداعي التسلل.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي يستضيف أودينيزي المتواضع غدا السبت.

ويحتل نابولي المركز الخامس برصيد 24 نقطة.