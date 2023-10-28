يوفنتوس ينتزع فوزا في اللحظات الأخيرة أمام فيرونا ويتصدر الدوري

انتزع يوفنتوس فوزا في اللحظات الأخيرة 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا بفضل هدف لأندريا كامبياسو مع إلغاء هدفين للمهاجم مويزي كين ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتا اليوم السبت.

وبعد تعرضه لضغوط شديدة، نجح يوفنتوس أخيرا في حسم فوزه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تابع كامبياسو ضربة رأس من زميله أركاديوش ميليك ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى الضيوف ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وفي بداية المباراة، هز كين الشباك بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي أن زميله المهاجم دوسان فلاهوفيتش كان في وضع تسلل عندما ارتطمت الكرة به.

واستمر إحباط كين عندما هز الشباك مرة أخرى بضربة رأس قبل مرور ساعة من البداية، لكن الهدف ألغي مرة أخرى لأنه ضرب بمرفقه مدافع فيرونا دافيدي فاراوني قبل التسجيل مباشرة.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الذي يستضيف روما غدا الأحد. ويحتل فيرونا المركز 16 برصيد ثماني نقاط.