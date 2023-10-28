الأحد 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يوفنتوس ينتزع فوزا في اللحظات الأخيرة أمام فيرونا ويتصدر الدوري

منذ 41 دقيقة
لاعبو نادي يوفنتوس

لاعبو نادي يوفنتوس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

انتزع يوفنتوس فوزا في اللحظات الأخيرة 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا بفضل هدف لأندريا كامبياسو مع إلغاء هدفين للمهاجم مويزي كين ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتا اليوم السبت.

وبعد تعرضه لضغوط شديدة، نجح يوفنتوس أخيرا في حسم فوزه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تابع كامبياسو ضربة رأس من زميله أركاديوش ميليك ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى الضيوف ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وفي بداية المباراة، هز كين الشباك بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي أن زميله المهاجم دوسان فلاهوفيتش كان في وضع تسلل عندما ارتطمت الكرة به.

واستمر إحباط كين عندما هز الشباك مرة أخرى بضربة رأس قبل مرور ساعة من البداية، لكن الهدف ألغي مرة أخرى لأنه ضرب بمرفقه مدافع فيرونا دافيدي فاراوني قبل التسجيل مباشرة.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الذي يستضيف روما غدا الأحد. ويحتل فيرونا المركز 16 برصيد ثماني نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ماكس فرستابن
فرستابن يكمل اكتساحه للتجارب الحرة لسباق جائزة المكسيك الكبرى
جود بلينغهام
بلينغهام يقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة
منتخب برنتفورد
برنتفورد يهزم تشيلسي في عقر داره بدوري إنجلترا

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا