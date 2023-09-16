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يوفنتوس يهزم لاتسيو ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي

منذ ساعة واحدة
يوفنتوس

يوفنتوس

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تصدر يوفنتوس دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت بالفوز 3-1 على لاتسيو بفضل ثنائية المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش اليوم السبت.

وأصبح رصيد يوفنتوس عشر نقاط من أربع مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان وجاره ميلان قبل قمة المدينة اليوم. وتجمد رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط.

وتقدم يوفنتوس بهدف عن طريق فلاهوفيتش في الدقيقة العاشرة بعدما قابل تمريرة عرضية، قبل أن يضيف فيدريكو كييزا الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-صفر، ويرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم.

وقلص لاتسيو الفارق في الشوط الثاني عن طريق لويس ألبرتو، لكن فلاهوفيتش حسم الانتصار بعدما قابل تمريرة طويلة ومهدها لنفسه ثم سدد كرة قوية داخل الشباك.

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