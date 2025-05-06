يوكاسل جيتس يراهن على ميليجان لإنهاء الغياب عن الأدوار الإقصائية

أعلن نيوكاسل جيتس المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم تعيين المدافع الدولي السابق مارك ميليجان مدربا للفريق خلفا لروب ستانتون الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

وستكون مهمة ميليجان، الذي شارك في 80 مباراة مع منتخب أستراليا بما في ذلك أربع بطولات لكأس العالم، تحويل مسار جيتس في موسم 2025-2026 بعد غياب الفريق عن الأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي.

وقال ميليجان الذي لعب موسما واحدا مع جيتس في 2008-2009 في بيان اليوم الثلاثاء “إنها أوقات مثيرة تحت قيادة المالك الجديد لنيوكاسل جيتس.

“كان من الواضح منذ وقت مبكر للغاية أن استراتيجيتهم تتوافق مع رؤيتي لجيتس، والتي سيتم بناؤها على تطوير اللاعبين وتحقيق النجاح الجماعي في نهاية المطاف.

“بعد أن لعبت للنادي وقضيت بعض الوقت في نيوكاسل، أدرك تماما رغبة الجماهير في رؤية نوعية معينة من كرة القدم تعتمد على أسلوب هجومي عالي الطاقة”.

وتم تعيين ميليجان (39 عاما) مساعدا لمدرب منتخب ماليزيا تحت قيادة مواطنه بيتر كلاموفسك قبل شهرين، بعد أن شغل أدوارا مماثلة مع أندية أسترالية مثل أديليد يونايتد ومكارثر حيث أنهى مسيرته الاحترافية كلاعب عام 2021.

وفاز جيتس، الذي احتل المركز التاسع في الدوري الأسترالي المكون من 13 فريقا هذا الموسم، ببطولته الوحيدة عام 2008 لكنه لم يصل إلى الأدوار الإقصائية منذ وصوله للنهائي عام 2018 تحت قيادة المدرب السابق إيرني ميريك.