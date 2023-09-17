يوم تاريخي لفريق هايدنهايم.. أول فوز بالدوري الألماني

فاز هايدنهايم الوافد الجديد 4-2 على ضيفه فيردر بريمن ليحقق انتصاره الأول على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد حيث أصبح مدربه فرانك شميدت صاحب أطول فترة لمدرب مع فريق ألماني محترف في التاريخ.

وهز هايدنهايم، الذي حصد أولى نقاطه في الدوري في الجولة الماضي عندما تعادل مع بروسيا دورتموند، الشباك في بداية ونهاية الشوط الأول.

وافتتح تيم كلايندينست التسجيل من ركلة جزاء بعد خمس دقائق، وجعل إرين دينكجي لاعب بريمن السابق النتيجة 2-صفر في الدقيقة 44.

وانتفض بريمن ليدرك التعادل بثنائية مارفين دوكش وميتشل فايزر، لكن دينكجي أعاد التفوق لهايدنهايم في الدقيقة 68.

وحسم يان-نيكلاس بسته لاعب بريمن السابق فوز صاحب الأرض في الدوري مع احتفال شميدت بمرور 16 عاما على تدريبه الفريق.

وأصبح شميدت صاحب أطول فترة لمدرب مع فريق ألماني محترف حيث وصلت إلى 5844 يوما إذ تولى تدريب الفريق في 2007 عندما كان هايدنهايم في الدرجة الخامسة.

وكسر شميدت رقم المدرب فولكر فينكه والذي استمر 5843 يوما مع فرايبورج ما بين 1991 و2007.