يوم عربي مميز في دورة الألعاب الآسيوية

أضافت البحرين ميداليتين ذهبيتين وبرونزية إلى رصيدها وأحرز القطري معتز برشم ذهبية الوثب العالي في ألعاب القوى، في حين شهدت مسابقة قفز الحواجز للفرق في الفروسية سيطرة خليجية مطلقة على المراكز الأولى، بإحراز السعودية الذهبية أمام قطر والإمارات وذلك خلال دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغجو الصينية.

في ام الالعاب، كان القطري برشم على الموعد مرة جديدة واحرز ذهبيته الثالثة في الالعاب الاسيوية بعد نسختي 2010 و2014، بحلوله في المركز الاول في مسابقة الوثب العالي مسجلا 2.35 م في حين كانت الفضية من نصيب الكوري الجنوبي وو سانغ-هيوك (2.33 م) ونال الياباني توموهيرو شينو البرونزية (2.29 م).

وقال برشم بعد فوزه: “انا فخور بما حققت، كان لدي حلم بأن احقق ثلاث ذهبيات في الآسياد لا سيما بأنني لم اشارك في النسخة الاخيرة في جاكارتا بداعي الاصابة، فتمكنت من العودة واعادة الذهب الى قطر”.

وفي رد على سؤال “فرانس برس” اذا كان اعلانه ان اسياد هانغجو هو آخر العاب يشارك فيها قال برشم: “كل شيء وارد، انا اخذ كل موسم بموسمه، كل لحظة اتواجد فيها في الملعب احاول تقديم ما لدي، وممكن ان تكون كل بطولة الاخيرة لي ونعم ممكن ان تكون هذه اخر دورة آسيوية لي”.

وأكد البطل القطري بانه يحتاج الى قسط من الراحة في الوقت الحالي قبل بدء الاستعداد للالعاب الاولمبية في باريس الصيف المقبل.

وحل السوري مجد الدين غزال سادسا بتسجيله (2.19 م) وهو افضل رقم شخصي له هذا العام.

أما البحرين، فاحرزت الذهبية الأولى بواسطة العداء بيرهانو بالو الذي فاز بسباق 5 الاف متر للرجال، وقطع السباق في زمن 13:17.40 دقيقة وحقق رقما جديدا لدورة الألعاب الآسيوية، وكان المركز الثاني من نصيب الهندي أفيناش سابلي (13:21.09 د)، فيما حقق البحريني داويت أدماسو البرونزية (13:25.63 د).

وقال بالو لـ”فرانس برس”: “انا سعيد جدا باحرازي ذهبية السباق، كنت متخوفا جدا من العداء القطري (محمد القرني)، فهو فاز بسباق 1500 م وكنت احاول الضغط للامام لتجنب ملاحقته”.

أضاف: “يحتل اولمبياد باريس صدارة الاهتمام بالنسبة الي، واطمح لاحراز ميدالية ذهبية رغم صعوبة المهمة بوجود عدائين من افريقيا وتحديدا من كينيا واثوبيا”.

وكانت الذهبية الأخرى لفريق التتابع في سباق 4 مرات 400 م متر للسيدات، وتألق الفريق البحريني وحطم الرقم القياسي للألعاب بزمن 3:27.65 دقيقة، وتكون الفريق من العداءات منى مبارك وأولاكيمي أديكويا وزينب محمد وسلوى عيد ناصر.

وفازت الهند بالمركز الثاني ونالت الفضية (3:27.85 د) والبرونزية من نصيب سريلانكا (3:30.88 د).

وفي فئة الرجال لسباق التتابع 4 مرات 400 م، احرزت الهند الميدالية الذهبية وقطر الفضية وسريلانكا البرونزية.

وقال القطري عبد الرحمن صامبا “نحن راضون بالفضة، كنا نسعى الى الذهب بالتأكيد. اعتقد ان قلة الجهوزية والاصابات هي التي جعلت الفريق الهندي يتفوق علينا”.

سيطرة خليجية في الفروسية

وسيطرت دول الخليج على ميداليات مسابقة قفز الحواجز للفرق في الفروسية، بعد فوز السعودية بالميدالية الذهبية أمام قطر والإمارات اللتين نالتا الفضية والبرونزية توالياً.

وسجل رباعي الفريق السعودي، عبدالرحمن الراجحي ورمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي ومشاري الحربي، زمنا قدره 220.86 ثانية، ليتقدم نظيره القطري (229.96 ث) والإماراتي (226.84 ث)، فيما حلّ الفريق الكويتي رابعاً (230.75 ث).

وانطلق مشوار الفروسية السعودية مع ميداليات الآسياد منذ المشاركة الأولى في الدوحة عام 2006 بذهبية الفرق التي حافظت عليها في غوانغجو 2010 حيث أحرزت أيضاً ذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.

وفي آسياد إنتشيون 2014، حققت الفروسية السعودية ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي وفضية الفرق، ثم واصلت تألقها في آسياد جاكرتا 2018 بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز، وبرونزية الفردي بواسطة الدهامي.

حالة تنشط سعودية

في المقابل، اوقف عداء المسافات الطويلة السعودي محمد يوسف العسيري موقتاً بعدما فشل في فصح المنشطات، ليصبح ثاني حالة تنشط يتم الإبلاغ عنها في الألعاب الآسيوية.

وتم جمع العينة من العداء البالغ 34 عاما في 26 أيلول (سبتمبر) أثناء اختبار خارج المنافسة ولم يشارك في سباق 10 آلاف متر بعد أربعة أيام.

وكان من المقرر أيضا أن يشارك العسيري في سباق 5 آلاف متر الأربعاء، لكنه لم يتواجد عند خط الانطلاق.

وقالت وكالة الاختبارات الدولية التي تجري فحوص المنشطات في آسياد هانغجو، إن نتيجة اختبار العسيري جاءت إيجابية لمادة داربيبويتين المحظورة التي تعزز القدرة على التحمل.

وتابعت “تم إبلاغ الرياضي بالقضية وتم إيقافه موقتا بمفعول فوري”، مؤكدة أن “له الحق في طلب تحليل العينة باء”.

الأردن إلى نهائي السلة

بلغ المنتخب الاردني نهائي مسابقة كرة السلة للرجال بفوزه على الصين تايبيه بفارق كبير 90-71 ليضمن بذلك احراز الفضية على الأقل.

ويأمل الأردن في حصد ذهبيته الاولى في النسخة الحالية للالعاب، بعدما فاز بفضيتين وبرونزية وجميعها في مسابقة التايكواندو.

وهيمن المنتخب الاردني على الأشواط الثلاثة الاولى، فأنهى الربع الاول 19-16 والثاني 26-19 والثالث 24-12، وتأخر في الرابع 21-24.

وتألق في صفوف “النشامى” المجنسان الاميركيان رونداي هوليس-جيفرسون وجون بوهانون بتسجيل الاول 20 نقطة، والثاني 15، فيما اضاف أحمد الدويري 19 نقطة وفادي مصطفى 14 وسامي بزيع 12.

وضمن منتخب الأردن تحقيق إنجاز أفضل من المركز الرابع الذي احتله مرتين في نسختي عامي 1986 في سيول و2006 بالدوحة.

ويسعى إلى تعويض ظهوره المخيب في مونديال الشهر الماضي حيث خسر كل مبارياته الثلاث في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتين أخريين في التصنيف.