يوم كروي طويل في الملاعب العالمية

تشهد، اليوم السبت، الملاعب العالمية مباريات عدة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي مع نوتنغهام فوريست وبيرنلي مع ماشستر يونايتد في إنكلترا، بينما يستضيف برشلونة فريق سلتا فيغو في إسبانيا، فيما يلتقي بوروسيا دورتموند مع فولفسبورغ وبايرن ميونيخ مع بوخوم في ألمانيا.

وهنا مواجهات اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة):

*الدوري الإنكليزي (المرحلة السادسة): كريستال بالاس – فولهام ولوتون تاون – ولفرهامبتون ومانشستر سيتي – نوتنغهام فوريست (17:00)، برنتفورد – إيفرتون (19:30)، بيرنلي – مانشستر يونايتد (22:00).

*الدوري الإسباني (المرحلة السادسة): جيرونا – ريال مايوركا (15:00)، أوساسونا – إشبيلية (17:15)، برشلونة – سلتا فيغو (19:30)، ألميريا – فالنسيا (22:00).

*الدوري الإيطالي (المرحلة الخامسة): ميلان – هيلاس فيرونا (16:00)، ساسوولو – جوفنتوس (19:00)، لاتسيو – مونزا (21:45).

*الدوري الألماني (المرحلة الخامسة): بايرن ميونيخ – بوخوم وبوروسيا دورتموند – فولفسبورغ وأونيون برلين – هوفنهايم وبوروسيا مونشنغلادباخ – لايبزيغ وأوغسبورغ – ماينتس (16:30)، فيردر بريمن – كولن (19:30).

*الدوري الفرنسي (المرحلة السادسة): نانت – لوريان (18:00)، استاد بريست وليون (22:00).