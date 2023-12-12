يونايتد يودع دوري الأبطال بخسارته أمام بايرن

تبددت فرصة مانشستر يونايتد الضئيلة في التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالهزيمة 1-صفر أمام بايرن ميونيخ متصدر المجموعة على ملعب أولد ترافورد اليوم الثلاثاء ليزداد متاعب إريك تن هاج مدرب الفريق المعرض للانتقادات في موسم صعب بالفعل.

وكان بطل أوروبا ثلاث مرات في حاجة للفوز على بايرن في ختام دور المجموعات مع تعادل كوبنهاجن مع ضيفه غلطة سراي.

ولم يحدث أي من الأمرين، إذ سجل كينجسلي كومان من مدى قريب في الدقيقة 70 لصالح بايرن الذي أنهى المجموعة الأولى دون هزيمة وله رصيد 16 نقطة.

وأنهى يونايتد المجموعة متذيلا للترتيب وله أربع نقاط ليفشل حتى في التأهل لتصفيات الدوري الأوروبي.

وفاز كوبنهاجن في الدنمرك 1-صفر لينهي المجموعة برصيد ثماني نقاط ويتأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما احتل غلطة سراي المركز الثالث برصيد خمس نقاط دون فرصة حتى للمنافسة على مقعد في الدوري الأوروبي.

وفاز يونايتد مرة واحدة فقط في ست مباريات بالمجموعة، وأصبحت آماله في التأهل في مهب الريح بعدما أهدر تقدمه بهدفين في تعادله 3-3 مع مضيفه غلطة سراي يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان بايرن، الذي فاز على يونايتد 4-3 في لقائهما السابق في ميونيخ، قد ضمن صدارة المجموعة.

وسجل كومان بسهولة عندما انطلق إلى المساحة الفارغة في منطقة جزاء يونايتد دون رقابة دفاعية، ليستفيد من تمريرة هاري كين ويضع الكرة في مرمى الحارس أندريه أونانا.

وأبلغ كين شبكة (تي.ان.تي سبورتس) “لقد كان الأمر رائعا. شعرت أن المباراة تحت سيطرتنا وحصلنا على فرص أفضل. كنا هادئين وكنا نعلم أننا قادرون على تهديد مرماهم في الهجمات المرتدة السريعة”.

وقال “دائما ما يكون الأمر صعبا عندما تكون في القمة وقد ضمنت التأهل بالفعل ولكن كان لدينا دافع جيد. كان من الجيد تحقيق الفوز اليوم. لدينا القدرات الكافية للذهاب بعيدا في هذه المسابقة. هذا هو الطموح، الذهاب والفوز بدوري الأبطال”.

وأصبح يونايتد أكثر فريق إنجليزي يتلقى أهدافا بدور المجموعات هذا العام برصيد 15 هدفا.

وكانت هذه هي المرة السادسة التي يخرج فيها يونايتد من دور المجموعات والأولى منذ موسم 2020-2021، كما أنها المرة الثانية التي احتل فيها المركز الأخير في مجموعته بعد موسم 2005-2006.

وفي خسارة اليوم، تعرض هاري مجواير قلب دفاع يونايتد لإصابة في الفخذ خرج على إثرها من الملعب في الدقيقة 40.