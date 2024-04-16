100 يوم على أولمبياد باريس 2024!

تحولت ساعة العد التنازلي التي تشير لموعد بدء أولمبياد باريس 2024، على برج إيفل اليوم الثلاثاء لتشير إلى تبقي 100 يوم، إذ بدأت المرحلة النهائية من الاستعدادات لانطلاق الألعاب الصيفية.

وتم إيقاد الشعلة الأولمبية في مدينة أولمبيا القديمة في اليونان في وقت سابق اليوم، وستصل فرنسا في الثامن من مايو أيار المقبل في مدينة مرسيليا الساحلية، بعد رحلة على متن سفينة بيليم ذات الصواري الثلاثة.

وأصبحت كل البنى الأساسية الدائمة الخاصة باستضافة المنافسات جاهزة الآن، وقد بدأ في باريس بناء المواقع المؤقتة، خاصة في ساحة الكونكورد.

وستعتمد اللجنة المنظمة على مسيرة الشعلة في فرنسا من أجل تحسين المعنويات مع اقتراب موعد الأولمبياد المقرر بين 26 يوليو تموز و11 أغسطس آب.

وتم عرض ملصقات أولمبياد باريس 2024 اليوم الثلاثاء في محطات المترو كما تم طلاء سلالم الصعود إلى كنيسة سوكر كير بألوان الأولمبياد.