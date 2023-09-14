35 حرفاً.. هل بإمكانك أن تنطق أطول اسم نادي في العالم!؟

تمكن نادٍ من الدرجة الخامسة من تسجيل نفسه كصاحب أطول اسم نادي في العالم، وذلك بعد شراكة تم توقيعها مع بلدة ويلزية.

الاسم الجديد للنادي الإسباني أصبح “lanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch” أو بالعربية نادي “للانفيربوللخوينخيللانتيسيليوغوغوغوخ” بعد الشراكة مع البلدة الويلزية التي تحمل نفس الاسم.

وبعد هذه الشراكة، أصبحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الراعي الجديد لفريق سي بي دي للانفيربول إف سي، أو ما بات يعرف باسم نادي “lanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch”.

وسيزين شعار الدوري الإسباني الجانب الأمامي من قميص الفريق، الذي يتخذ من شمال ويلز مقرا له.

وقالت سامانثا جونز-سميث، رئيسة النادي، في بيان يوم الأربعاء: إنها حقا شراكة رائعة بالنسبة لنا. إنه ليس فقط التعاون الأكثر إثارة الذي يشهده النادي على الإطلاق، ولكنها رعاية تسمح لنا أيضا بالتحسن داخل وخارج الملعب.

ويحتل فريق للانفيربول المركز قبل الأخير حاليا في جدول ترتيب دوري شمال ويلز الساحلي الغربي، بعدما حقق فوزا وحيدا وتلقى خسارتين خلال مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم.