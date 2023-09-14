الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

35 حرفاً.. هل بإمكانك أن تنطق أطول اسم نادي في العالم!؟

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2023 2:06 مساءً
نادي "lanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch"

نادي "lanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch"

A A A
طباعة المقال

تمكن نادٍ من الدرجة الخامسة من تسجيل نفسه كصاحب أطول اسم نادي في العالم، وذلك بعد شراكة تم توقيعها مع بلدة ويلزية.

الاسم الجديد للنادي الإسباني أصبح “lanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch” أو بالعربية نادي “للانفيربوللخوينخيللانتيسيليوغوغوغوخ” بعد الشراكة مع البلدة الويلزية التي تحمل نفس الاسم.

وبعد هذه الشراكة، أصبحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الراعي الجديد لفريق سي بي دي للانفيربول إف سي، أو ما بات يعرف باسم نادي “lanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch”.

وسيزين شعار الدوري الإسباني الجانب الأمامي من قميص الفريق، الذي يتخذ من شمال ويلز مقرا له.

وقالت سامانثا جونز-سميث، رئيسة النادي، في بيان يوم الأربعاء: إنها حقا شراكة رائعة بالنسبة لنا. إنه ليس فقط التعاون الأكثر إثارة الذي يشهده النادي على الإطلاق، ولكنها رعاية تسمح لنا أيضا بالتحسن داخل وخارج الملعب.

ويحتل فريق للانفيربول المركز قبل الأخير حاليا في جدول ترتيب دوري شمال ويلز الساحلي الغربي، بعدما حقق فوزا وحيدا وتلقى خسارتين خلال مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من رياضة

كريستيانو رونالدو
إيران تصدّم كريستيانو رونالدو وتعزله عن العالم
منتخب إسبانيا للسيدات
إلغاء إضراب لاعبات إسبانيا بعد التوصل لاتفاق بشأن الأجور
شعار برشلونة
بسبب العقوبة.. لاعب برشلونة يغيب عن مباراة ريال بيتيس

الأكثر قراءة

من وادي خالد - أرشيفية
انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
طقس لبنان
ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!