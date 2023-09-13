87 مليون دولار.. خسائر يوفنتوس بالنصف الثاني من العام المالي

أعلنت شركة إكسور القابضة المالكة ليوفنتوس، الأربعاء، أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سجل خسائر بقيمة 81 مليون يورو (87 مليون دولار) خلال النصف الثاني من عامه المالي الذي انتهى في آخر يونيو حزيران الماضي، ما يعني أنه أنهى العام بعجز بلغ نحو 110 ملايين يورو.

وكان أنجح أندية كرة القدم الإيطالية قد أعلن في مارس آذار الماضي أنه أنهى أول ستة أشهر من العام المالي حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2022 بصافي خسائر وصل إلى 29.5 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له نتائج العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو في وقت لاحق هذا الشهر. وفي العام المالي 2021-2022، تكبد يوفنتوس خسائر قياسية بلغت نحو 240 مليون يورو.