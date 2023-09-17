أزمات الصين تتوالى.. بكين تستبدل قادة كبار في القوة الصاروخية

استبدلت الصين جنرالين من أعلى قمة الجيش الشعبي لتحرير الصين (PLA) في القوة الصاروخية، مع احتمال وجود تهم فساد.

رئيس القوة الصاروخية الجديد، والذي يشرف على الدفاع الصاروخي البري، هو وانغ هوبين، القائد السابق للبحرية. سيعمل بجانبه شو شيشينغ، المفوض السياسي الذي تم نقله من سلاح الجو. (بكين تحتفظ بنظام التحكم المزدوج في الجيش.)

قوة الصواريخ في PLA، والتي ظهرت رسميًا من كتيبة المدفعية الثانية في عام 2016، أصبحت جزءًا رئيسيًا من القوات المسلحة الصينية. قهي تتحكم في أسطول الصين الضخم من الصواريخ التكتيكية والاستراتيجية البرية. تعكس هذه العملية تطهيرًا آخر من الحزب الشيوعي الصيني لفرض السيطرة على قيادته. على الرغم من عدم وضوح التفاصيل، إلا أن هذه الخطوة تقدم لنا لمحة صغيرة عن مشكلة الفساد المتكررة داخل الجيش.

يشار إلى أن قائد القوة الصاروخية السابق في PLA، لي يوتشاو، ونائبه ليو غوانغبين، بالإضافة إلى نائب سابق، زانغ زينزهونغ، تم احتجازهم جميعًا في يونيو. لم تعلن الصين بعد رسميًا عن تحقيق في قضية فساد. نقص المعلومات يجعلنا نتذكر اختفاء وزير الخارجية السابق كين جانج، الذي تم استبداله الشهر الماضي. وزارة الشؤون الخارجية استعادت الإشارات إلى كين على موقعها على الويب الأسبوع الماضي بعد حذفها اليوم السابق؛ ولا تزال هناك علامة على كين نفسه.

الصواريخ هي أصول عسكرية حاسمة بالنسبة للصين، فهي تشكل تهديدًا لتايوان ويمكن استخدامها لاستهداف قواعد عسكرية أمريكية أو سفن حربية في حالة نشوب نزاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. جاء تأسيس قوة الصواريخ في PLA مع تدفق نقدي كبير. لقد قدمت التدفقات النقدية المتزايدة فرصًا ذهبية للمسؤولين. وفقًا لمصدر غير معروف تحدث لصحيفة South China Morning Post، استفاد لي وغيره من القادة من مقر الوحدة في بكين للتواصل مع صناعة الدفاع.

الحزب الشيوعي الصيني يمتلك سيطرة قوية على PLA، ولكنه يفتقر إلى الرقابة، على الرغم من التطهيرات الأخيرة. يبدو أن فضائح الفساد تكون مشتركة بالمثل داخل الجيش الصيني كما هو الحال في بقية الحزب، ولكن مع تداعيات محتملة كارثية على الأمن القومي. الجسور أو المدارس المصممة بشكل سيء نتيجة للأموال المستنزفة أو المعايير الرديئة تكون قاتلة؛ اكتشاف عدم عمل الصواريخ بسبب سرقة أموال الصيانة يمكن أن يعني فقدان الحروب – وبالتالي تهديد استمرار الحزب الشيوعي.

الجيش الصيني يقدم العديد من الفرص للفساد، بدءًا من بيع لوحات ترخيص عسكرية للتهرب من الرسوم إلى تأجير مروحيات عسكرية لرجال الأعمال. نادرًا ما تقوم بكين بالإبلاغ عن الأضرار الناجمة عن الفساد العسكري، ولكن حوالي عام 2014، قال مصدر أمريكي جيد المكان لي إن مشاكل اللوجستيات كانت شائعة، ونظرًا للصيانة السيئة، احتفظت بعض الوحدات بعدد قليل من الصواريخ في حالة العمل للفحص. في عام 2017، وصف مصدر حكومي صيني أيضًا مشكلاتٍ متكررة في بيع الذخيرة إلى الخارج.

على الرغم من أن الصحفيين الصينيين يمكنهم أحيانًا اكتشاف والإبلاغ عن فضائح الفساد العادية، إلا أنهم – بالإضافة إلى معظم المسؤولين المدنيين والشرطة – لا يمكنهم لمس الجيش الشعبي. عاملون في الصحف العسكرية في جريدة الشعب وجريدة العالم العام، والتي تمتلكهما الحزب الشيوعي الصيني، اشتكوا لي في الماضي بشدة من الأمان الصارم حول المعلومات حتى المعلومات التافهة عن الجيش.

ومع ذلك، من الواضح أنه يمكن بوضوح القيام بالكثير من السرقة في الصين والاحتفاظ بوظيفتك، مما يثير السؤال حول ما فعله الجنرالات في قوة الصواريخ لتجاوز الخط. في حملة تطهير المسؤولين المشاركين في صندوق الأشباح الشبه حكومي العام الماضي، كان الدافع فشل الهيئة في تحقيق أهداف طموحة كجزء من برنامج Made in China 2025. أدى ذلك إلى التحقيق في أين ذهبت جميع تلك الأموال؛ وتم اعتقال عدة مديرين تنفيذيين سابقين بتهم الفساد. قد يكون من الممكن أن تكون قوة الصواريخ قد فشلت أيضًا في بعض الأهداف على المستوى العالي.

“التطهير لا يعني أن الصين تستعد لغزو تايوان على وجه التحديد، كما اقترح بعض الصينيين في المنفى. الجاهزية العسكرية هي قلق دائم، والمخاوف من أن الفساد قد يهدد الأمة تعود إلى قرون عديدة. لا يزال المفكرون العسكريون يشيرون إلى تدمير أسطول الشمال الصيني بسبب الفساد المستشري، بما في ذلك إمدادات الذخيرة المليئة بالرمل بدلاً من البارودة، خلال الحرب الصينية اليابانية الأولى. وفي ذلك الوقت، تم تخصيص بعض الأموال جزئيًا لاستعادة مرتفع من الرخام على شكل قارب للإمبراطورة. ربما يجب على مراقبي الصين أن يكونوا على مستوى منازل باهظة الثمن على شكل رؤوس حرب.”

الفيضانات في بكين

أسفرت أسوأ فيضانات تضرب بكين منذ عواصف عام 2012 عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصًا، كما ادت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار دوكسوري عن غمر أجزاء من العاصمة الصينية، وعلى الأقل 20 شخصًا لقوا حتفهم، و27 آخرون في عداد المفقودين.

يشار إلى ان بكين تعاني من نظام تصريف مياه ضحل بشهرة، جزءًا منه يعود إلى الاعتماد الواسع على مياه الجوف في المدينة، والتي تشمل حفر الآبار غير القانونية. العواصف الشديدة غالبًا ما تترك قدمًا واحدة من الماء على الطريق – مشكلة تشاهد في المدن في جميع أنحاء الصين، والتي تعتمد غالبًا على أنظمة مياه تم تصميمها بشكل سيء وصيانتها منذ عقد الثمانينات. (على الرغم من ذلك، عمل نظام التصريف القروني في المدينة المحرمة بشكل مثالي).”

“بعد عام 2012، قامت بكين ببعض التحسينات في وسط المدينة، ولكن أكبر هطول للأمطار هذه المرة كان في الجزء الغير متطور من العاصمة، ولا سيما منطقة منتوغو الجبلية. سجلت مشاهد درامية لانهيار الطرق وأنهار جديدة في المدن؛ تم إخلاء أكثر من 52,000 شخص – نسبة صغيرة في تعداد سكان بكين البالغ 22 مليون نسمة – من منازلهم. الفيضانات ليست مقتصرة على العاصمة: تم نزوح حوالي 35,000 شخص في تيانجين المجاورة، ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جهد إنقاذ “شامل”.”

“قد تزيد هذه الكوارث من وعي الجمهور حول تهديد تغير المناخ في الصين. ردت البلاد على موجات الحر الأخيرة بزيادة الاعتماد على الطاقة المشتقة من الفحم لتلبية الطلب. الصين هي بلا منازع أكبر منتج للكربون في العالم؛ إذ أنها تحقق تقدمًا في مجال الطاقة المتجددة بينما تزيد استخدام الوقود الأحفوري. كما أشرت مؤخرًا، يجعل ذلك دبلوماسية التغير المناخي منصة هشة للعلاقات الأمريكية-الصينية.”

“مواطنون صينيون مُسلمون إلى الولايات المتحدة. هناك أزمة أخرى تتصاعد في علاقات الولايات المتحدة والصين، هذه المرة حول مواطنين صينيين اثنين تم تسليمهما من فيجي إلى الولايات المتحدة بتهم تهريب الفينتانيل. قدمت الصين شكوى رسمية، معتبرة أن الزوجين تم حرمانهما من التمثيل الدبلوماسي أو الجنائي السليم في فيجي نتيجة تدخل الولايات المتحدة. أشاد واشنطن بالقضية على أنها نموذج للتصدي لتجارة الفينتانيل.”

“قد يبدو هذا مشكلة صغيرة، ولكن لديها القدرة على التصاعد. بالتأكيد، أيًا كان من المواطنين الصينيين المحتجزين ليس مثل مينج وانزو – المدير التنفيذي لشركة هواوي التي أدت اعتقالها في كندا إلى احتجاز الصين لاثنين من الكنديين انتقامًا. ولكن تسليم المعتقلين الصينيين عبر بلدان ثالثة هو قضية حية بين بكين وواشنطن. تستخدم الصين غالبًا البلدان الثالثة لاستهداف المنشقين أو المنفيين وتعتبر ذلك حقًا يملكه تقريبًا أي شخص من أصل صيني.”

“إذا اتسعت القضية أكثر، فمن الممكن أن يتم استهداف المواطنين الأمريكيين في الصين، خاصةً مع التركيز المتجدد في يوم الثلاثاء على تعبئة الأمة بأكملها لاتخاذ إجراءات مكافحة التجسس.”

تتجه إيطاليا للتخلي عن مبادرة الحزام والطريق. كما هو متوقع، وتخطط رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لسحب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI). تحت إدارة سابقة في عام 2019، أصبحت إيطاليا البلد الوحيد في مجموعة الدول السبع (G-7) الذي انضم إلى المبادرة؛ واعتبرت إحدى وزراء ميلوني هذه الخطوة “عملاً بشعًا”. التفاوض القانوني للخروج من مبادرة الحزام والطريق قد يكون تحديًا بالنسبة لإيطاليا، التي تعترض أساسًا على أن صادرات الصين إلى إيطاليا قد ازدادت بشكل كبير دون ارتفاع مماثل في الصادرات الإيطالية إلى الصين.”

إيطاليا تحاول أن تسلك مسارًا صعبًا

الخروج من مبادرة الحزام والطريق دون التأثير على العلاقة. ولكن يبدو أن هذا مستحيلًا. سترى بكين على الأرجح هذه الخطوة كلكمة في الوجه، على الرغم من جهود ميلوني للقول إن الضغط الأمريكي لم يلعب أي دور في القرار. الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد في إقناع البلدان المتقدمة مثل كوريا الجنوبية بالابتعاد عن الصين مع تصاعد الحرب الباردة، بينما تدفع الصين الهند، أكبر دولة نامية، نحو معسكر الولايات المتحدة.”

“أزمة العقارات تتواصل

مبيعات العقارات الصينية ما تزال تنخفض بشكل حاد على الرغم من جهود الحكومة لدعم قطاع العقارات. في يوليو، انخفضت بأكثر من 33 في المائة. يشعر المطورون المدعومون من الدولة، الذين كانوا في وقت سابق أقل عرضة للخطر من الشركات الخاصة بفضل احتياطيات التمويل العميقة، بتداعيات الأزمة بعد دخولها عامها الثالث. قامت الحكومة الوطنية بالرد بخطط لتسهيل أسواق العقارات في المدن الكبرى.”

المشكلة الأساسية هنا هي أن سوق العقارات الصينية لا تزال فقاعة

نسبة سعر السكن إلى الدخل في البلاد تتراوح بين 20:1 و35:1؛ قارن ذلك بالنهاية العليا لنسبة السعر إلى الدخل في الولايات المتحدة: 3:1. بكين تمتلك مصلحة في فقر الفقاعة – لكن لديها مصلحة أكبر في دعمها، حيث أن الطبقة الوسطى العليا في المدن التي تمتلك الممتلكات تعتبر أيضًا دعامة دعم الحزب. في بلد لم يشهد انهيار العقارات الحديث، سيكون للتأثير النفسي لمثل هذا الحدث تأثير هائل.