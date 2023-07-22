أوروبا وأمريكا اللاتينية تتعهدان بتعميق العلاقات التجارية والسياسية

التزم الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتعميق العلاقات التجارية والسياسية، في قمة عُقدت في بروكسل.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “foreignpolicy”، إلى ان وقبل القمة التي عقدت بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية هذا الأسبوع، روّج المسؤولون الأوروبيون بالحدث باعتباره “إعادة إطلاق” لشراكة تعود إلى عقود مضت لكنها تلاشت منذ منتصف عام 2010.

فقد عقد الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) قمتهم الأخيرة في عام 2015؛ وبعد فترة وجيزة، أصيبت أمريكا اللاتينية بالشلل بسبب الانقسامات الداخلية بينما أعطت أوروبا الأولوية لإدارة أزمات الديون والهجرة بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن في السنوات الأخيرة، ازداد قلق المنطقتين بشأن تهميشهما بسبب الحرب الاقتصادية الباردة الناشئة بين الولايات المتحدة والصين، كما تم التصويت على العديد من القادة التقدميين الحريصين على تعزيز العلاقات، مثل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي تولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو.

وينظر مفكرو السياسة الخارجية الأوروبية إلى أمريكا اللاتينية كمنطقة ديمقراطية في معظمها، وغنية بالمواد الخام اللازمة لانتقال الطاقة الخضراء – بالإضافة إلى النفط والغاز الضروريين للمحور بعيدًا عن الوقود الأحفوري الروسي.

ومع ذلك، كان من الواضح أنه ستكون هناك بعض نقاط التوتر الجوهرية بين الجانبين في القمة.

ودفع القادة الأوروبيون نظرائهم في أمريكا اللاتينية إلى إدانة روسيا علنًا لغزوها لأوكرانيا؛ وفي حين أن معظمهم فعلوا ذلك في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنهم لم ينضموا إلى حملة العقوبات الغربية.

وعلى الرغم من أن انتخابات لولا لعام 2022 بعثت الآمال في أن يتم أخيرًا التوقيع على مسودة اتفاقية تجارية معلقة منذ فترة طويلة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية، ” ميركوسور”، فقد تعرضت للخطر بسبب الاعتراضات الجديدة من كل من أوروبا والبرازيل.

من جانبه، قد لا تتم إعادة انتخاب سانشيز كرئيس وزراء لإسبانيا بعد انتخابات مبكرة في نهاية هذا الأسبوع.

لكن المسؤولين الأوروبيين لم يدعوا هذه الضغوط تقف في طريق تقديم مبادرات ملموسة لدول CELAC.

ففي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يهدف إلى استثمار أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع في أمريكا اللاتينية بحلول عام 2027 من خلال برنامج “البوابة العالمية” – وهو جهد وصفته إريكا رودريغيز بينزون، أستاذة علم اجتماع العلاقات الدولية في جامعة كومبلوتنسي في مدريد والمستشار الخاص لرئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنه “نسخة أوروبية مهمة من مبادرة الحزام والطريق [الصينية]، مع وجود اختلافات مهمة”.

وقالت بينزون لمجلة فورين بوليسي إن الاتحاد الأوروبي يأمل في تقديم استثمارات لها عقود شفافة، وتفي بالمعايير البيئية ومعايير العمل العالية، وتشمل نقل التكنولوجيا إلى دول أمريكا اللاتينية. وأضافت أن أحد الآمال هو أن تنضم دول أمريكا اللاتينية إلى جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على نظام اقتصادي وسياسي دولي مفتوح بدلاً من السماح للعالم بالانقسام إلى كتل تقودها الصين والولايات المتحدة.

وكتب خوسيه أنطونيو ساناهوجا، الذي يدير مؤسسة حكومية إسبانية لأبحاث السياسة العامة ومستشار آخر لبوريل، هذا الأسبوع في Le Grand Continent أن العلاقات الوثيقة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية في السبعينيات “سمحت بتوسيع هوامش الحكم الذاتي لكلا المنطقتين وسط القطبية الثنائية في ذلك الوقت”، وتسعى التوعية اليوم إلى نفس الشيء.

وقد كتب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على تويتر يوم الثلاثاء: “نريد عالمًا متعدد الأقطاب قائم على القانون وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة”، كما دافع رئيس هندوراس زيومارا كاسترو عن عالم متعدد الأقطاب في خطاب ألقاه في هذا الحدث، داعيًا إلى “التبادل والتعاون من أجل التنمية”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين إنه بالنسبة له، كان أهم نقاش في القمة هو الاجتماع الجانبي حول الأزمة السياسية في فنزويلا الذي شمل بوريل وماكرون ولولا والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ومبعوثين يمثلون حكومة فنزويلا نيكولاس مادورو ومعارضتها حيث أنه لم يسافر مادورو إلى بروكسل.

وقد أصدر بوريل والرؤساء الذين شاركوا في الاجتماع الجانبي بيانًا بعد ذلك يطالبون فيه فنزويلا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة العام المقبل، مضيفين أنها يجب أن تكون مصحوبة برفع العقوبات عن البلاد. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموقف تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تفرض معظم العقوبات على فنزويلا.

في نهاية القمة، توصلت دول الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى إعلان مشترك واسع النطاق صادقت عليه جميع الأطراف باستثناء نيكاراغوا. كما تعهدوا بالاجتماع كل عامين، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي في بوغوتا في عام 2025.

تعهد الموقعون على الإعلان بالتعاون في مواضيع تشمل التعليم والحوكمة الرقمية وقالوا إن الدول الموقعة أعربت عن “قلقها العميق بشأن الحرب المستمرة ضد أوكرانيا، والتي لا تزال تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي”، ودعمت “الحاجة إلى سلام عادل ومستدام”.

كانت النفاط المتعلقة بأوكرانيا نقطة توتر رئيسية في عملية الصياغة، بينما ضغطت الدول الأوروبية من أجل إدانة شديدة لروسيا، كان لدى قادة أمريكا اللاتينية مجموعة من التفضيلات للصياغة التي كانت واضحة في تعليقاتهم العامة في قاعة القمة.

هناك، قال بترو من كولومبيا أنه “بلا شك هناك غزو إمبريالي لأوكرانيا، لكن ماذا تسمي ما حدث في العراق؟” وأضاف: “أليس من الأفضل العمل على مفهوم عام حتى لا يتمكن أحد من غزو دولة أخرى؟” بينما اقتصرت كاسترو من هندوراس تعليقاتها على الحرب بالقول إنها “يجب أن تنتهي”.

من ناحية أخرى، وجه الرئيس التشيلي غابرييل بوريك نداءً حماسيًا لزملائه من قادة أمريكا اللاتينية لاتخاذ موقف أقوى ضد “حرب غير مقبولة من العدوان الإمبريالي الذي ينتهك القانون الدولي”.

وأضاف “أتفهم أن الإعلان المشترك تم حظره اليوم لأن البعض لا يريدون القول إن الحرب ضد أوكرانيا. زملائي الأعزاء، اليوم أوكرانيا، ولكن غدًا يمكن أن تكون أيًا منا”.

السياسة الخارجية النسوية

تعهد الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الصادر هذا الأسبوع “بمكافحة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي”. وفقًا لورقة بحثية عام 2023 أعدها المركز الدولي لأبحاث المرأة (ICRW) ومقره الولايات المتحدة، فإن أوروبا وأمريكا اللاتينية تتصدران العالم في إبراز المبادئ النسوية في سياساتها الخارجية والإنمائية. قيمت الدراسة 48 عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاء محتملين، ودول شريكة.

في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التشيلية عن خطط واضحة لتنفيذ ما تسميه السياسة الخارجية النسوية. وقال مسؤولون من وزارة الخارجية التشيلية في حفل الإطلاق إن البلاد تهدف إلى الضغط من أجل لغة حول النوع الاجتماعي في الاتفاقيات الدولية؛ صرحت وكيلة الوزارة غلوريا دي لا فوينتي لبريان وينتر أوف أمريكا الفصلية في 11 يوليو أن الأهداف تشمل أيضًا الاستعانة بمزيد من السفيرات وتعزيز الخدمات للنساء التشيليات اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي في قنصليات الدولة في جميع أنحاء العالم.

كانت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تسن سياسة الخارجية النسوية في عام 2019. وفي عام 2020، كتبت الصحفية آن ديسلاندز في فورين بوليسي أن طموحات المكسيك في الخارج تتناقض مع تعليقات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرافضة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المكسيك حيث تفاقم خلال الوباء.

ومع ذلك، وجدت دراسة ICRW أن السياسة الخارجية للمكسيك تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر النساء نسوية في العالم، بعد السويد والنرويج؛ حيث كانت السويد أول دولة في العالم تعلن عن سياسة خارجية نسوية في عام 2014، لكنها ألغتها بعد تولي حكومة جديدة السلطة في أواخر عام 2022. واعتبارًا من ديسمبر 2022، وجد التقرير أن 13 دولة من الدول التي شملتها الدراسة كانت تطبق منظورًا نسويًا صريحًا لسياساتها الخارجية أو التنموية.

مراقبة السلوك عبر الحدود

سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة التي تقيد بشدة قدرة معظم المهاجرين على طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تشق طريقها عبر المحاكم. هذا الأسبوع، استمع قاضٍ فيدرالي إلى الحجج في دعوى قضائية ضد القانون رفعتها مجموعات حقوق المهاجرين.

مع بدء هذه الدراما القانونية، خضع سلوك حكومة ولاية تكساس وقوات الدولة على الحدود للمراقبة أيضًا. حيث يحقق المفتش العام في ولاية تكساس في مزاعم أحد أفراد قوات الولاية بأن الرؤساء طلبوا من الجنود دفع المهاجرين إلى ريو غراندي وحجب المياه عنهم. ونشرت صحيفة هيوستن كرونيكل هذه المزاعم عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أرسلت المكسيك رسالة احتجاج دبلوماسي إلى الولايات المتحدة تؤكد أن العوامات العائمة التي وضعتها حكومة تكساس في ريو غراندي لردع المهاجرين تنتهك معاهدة مع المكسيك بشأن إدارة المياه.

يعد تخفيض بايدن لحقوق اللجوء على الحدود جزءًا من إصلاح تنفيذي أوسع لسياسة الهجرة الأمريكية التي خلقت خيارات قانونية أخرى لبعض المهاجرين للوصول إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع. باستخدام تصريح مؤقت يسمى الإفراج المشروط، سمحت إدارة بايدن لمجموع 168403 مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول الولايات المتحدة في أقل من عامين، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس الإخبارية هذا الأسبوع.