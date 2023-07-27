إلغاء تصريحات الأمان للمبعوث الأمريكي إلى إيران "روبرت مالي".. ماذا يعني ذلك؟

في منتصف شهر مايو، بدأ مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيه أسئلة بهدوء بعد أن غاب مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، عن جلسة استماع بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاق إيران النووي المعاد تشكيله.

وباعتباره أعلى دبلوماسي يشارك في المحادثات مع طهران، أثار عدم حضور مالي أمام الكونغرس تساؤلات من جانب أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولين كبار، في ذلك الوقت، أبلغ مسؤولون من إدارة بايدن أعضاء مجلس الشيوخ أن مالي في إجازة شخصية طويلة، حسب ما ذكرت المصادر.

فقط بعد شهر واحد، أصبح من الواضح أن مالي هو موضوع تحقيق في اتهامه بالتعامل غير اللائق مع معلومات سرية، وهي تهمة خطيرة جداً بحيث تم تحويل التحقيق فيما بعد من مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن الأمان الدبلوماسي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومنذ ذلك الحين الشائعات تدور في أروقة الأمان الوطني في واشنطن، على الرغم من أن التفاصيل حول انتهاك مالي المزعوم للقواعد غير واضحة.

تشير تقارير صحافية إيرانية إلى أن مالي كان يجري محادثات سرية مع دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة، وربما بدون موافقة من وزارة الخارجية، وفي الواقع، لدى مالي تاريخ في إجراء اجتماعات غير مرخص لها مع أعداء أمريكا، بما في ذلك في عام 2008 عندما أقيل من حملة أوباما لإجراء محادثات مع جماعة حماس المدعومة من إيران، بالإضافة إلى معالجة المعلومات المصنفة بشكل غير لائق، يمكن للمسؤولين أن يُلغى تصريحات أمانهم إذا فشلوا في الإفصاح عن اتصالاتهم مع أجانب.

ذكرت صحيفة تهران تايمز، التابعة للنظام الإيراني، في وقت سابق من هذا الشهر أن مالي تورط في “تعاملات مشبوهة مع مستشارين غير رسميين من أصول إيرانية”، وأن تصريحات أمانه سحبت في وقت متأخر من أبريل الماضي، وتشير إفصاح هذه التفاصيل في الصحافة الإيرانية إلى أن مصادر في طهران قد تكون تعرف أكثر عن الوضع من تلك الموجودة في وسائل الإعلام الأمريكية.

وأشارت مصادر لصحيفة “freebeacon” إلى إنه من الممكن أن يكون مالي قد قام بتسريب معلومات لشبكة من أنصار النظام في طهران الذين دعموا اتفاق إيران النووي الخاص بإدارة أوباما.

وكان مالي وآخرون مشاركون في الاتفاق النووي الأول يطلعون هذه المجموعة بانتظام على الموضوع للتأكد من أنها تعيد نقاط نظر إدارة أوباما حول الاتفاق، وجاء هؤلاء المؤيدون لاتفاق إيران وأولئك المتعاطفون مع النظام الصارم ليصبحوا معروفين باسم “غرفة الصدى”.

وقالت المصادر إنه يمكن أن يكون مالي قد استأنف تقديم إفادة لغرفة الصدى بينما يحاول الرئيس جو بايدن إعادة تشكيل اتفاق إيران، وخلال إحدى هذه الإفادات قد يكون قد سرب معلومات لم يكن مصرحاً له بالكشف عنها.

ذكرت صحيفة تهران تايمز في تقريرها في يوليو أن مالي يتصل بانتظام بمجموعة من أنصار النظام الإيراني، مثل تريتا بارسي من معهد كوينسي، وأن هؤلاء الحلفاء يعملون كوسطاء للمفاوضات مع الحكومة الإيرانية.

“لي سميث”، محلل أمن قومي ذو خبرة، كتب هذا الأسبوع في مقال نُشِرَ في مجلة تابلت أن “جزءًا كبيرًا من عمل مالي كان توزيع المعلومات في جميع أنحاء الجالية الإيرانية المقيمة في الولايات المتحدة والتي وصلت في نهاية المطاف إلى طهران”، وأن “حقيقة أن التفاصيل حول تعليق تصريح أمان مالي تأتي من وسائل الإعلام الإيرانية بدلاً من الأمريكية هي دليل كبير على أن هناك شيئًا كبيرًا يفتقد إلى تقرير البيت الأبيض المصغر بشكل كبير”.

تعامل غير مقصود

من الممكن أيضًا أن يكون مالي قد قام بالتعامل غير المقصود مع معلومات مصنفة، والذي قد يحمل تهمة أقل شدة، وإذا كان مالي قد فقد وثيقة ما أو لم يضمن أمان معلومة ما، فقد يُلغى تصريح أمانه بانتظار التحقيق، وفقًا لمسؤولين حكوميين حاليين وسابقين.

في عام 2000، تم سحب تصريح أمان السفير المبعوث للرئيس كلينتون إلى إسرائيل، مارتن إنديك، بعد أن بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في تهم بأنه اطلع على معلومات مصنفة من كمبيوتر غير مصرح به.

ومع ذلك، في حالة إنديك، كانت وزارة الخارجية صريحة حول التهم، ولم تقدم إدارة بايدن أي معلومات عامة حول التحقيق في مالي، ولا تؤكد حتى علناً أن تصريح أمانه قد أُلغي، فيما أعلن مالي بنفسه الشهر الماضي هذا الخبر للصحفيين.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين القوميين الذين تحدثوا مع وكالة “freebeacon” إنه بعد ثلاثة أشهر من الصمت، “لا يوجد تفسير جيد” لسرية الوضع الحالية بخصوص مالي، وقال عدد من المصادر أيضًا إنهم لم يجدوا حالة مماثلة لحالة دبلوماسي أمريكي كبير أُزيل من منصبه لأسباب أمان.

ومن الممكن أن تكون تصريحات الأمان لمالي قد أُلغيت لسبب غير متصل بعمله في ملف إيران، أي نوع من الأنشطة الجنائية – من تعاطي المخدرات إلى الإشتباك مع الشرطة – يُعد أساسًا للتحقيق من قبل ديبلوماتيك سيكوريتي، وهي وكالة تنفيذية داخل وزارة الخارجية.

التوقيت المشكوك فيه

أكدت وزارة الخارجية أن مالي في إجازة ممتدة حتى حوالي 29 يونيو، أي بعد شهرين من تعليق تصريح أمانه، وفقًا لدبلوماسي سابق ملم بالوضع، خلال ذلك الوقت، كان مالي لا يزال يقوم بأنشطة في دوره الرسمي، وهو مخالف لبروتوكول وزارة الخارجية.

وقد شوهد مالي في حفل تأسيس جمعية جيمس فولي ليغاسي في 3 مايو، وتحدث مع أفراد عائلات الرهائن الإيرانيين، وفقًا لمصدر كان حاضرًا في الحدث.

كما أجرى الدبلوماسي مقابلة مع إن بي آر في 30 مايو، وتم تقديمه باعتباره المبعوث الخاص لإيران. كما كتب مالي على حسابه الرسمي في وزارة الخارجية في تغريدات خلال الفترة التي كان من المفترض أن يكون فيها في إجازة.

يقوم السيناتوران الجمهوريان بالفعل بالتحقيق في هذا الأمر، حيث دعا 17 عضوا من مجلس الشيوخ وزارة الخارجية لـ “إجراء تحقيق مستقل حول ما إذا كان المسؤولون في وزارة الخارجية قد امتثلوا لجميع القوانين واللوائح المناسبة” عند إزاحة مالي من موقعه.

قال غابرييل نورونها، مستشار كبير في إيران في وزارة الخارجية في إدارة ترامب، إنه يبدو أن “دليل وزارة الخارجية كان يدعي أنه لا شيء غير صحيح ويأملون في أن يتمكنوا من إخفاء تعليق تصريح أمان مالي بشكل دائم، فقط عندما نشر الخبر علناً، وضعت الوزارة مالي في إجازة بدون راتب، مما سمح له بالوصول إلى المساحات والمسؤوليات الحساسة لشهور قبل ذلك.”