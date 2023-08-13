الملياردير الأمريكي للتكنولوجيا لاري إليسون يمول معهد توني بلير للسياسات

يتم تمويل معهد توني بلير للسياسات من قبل الملياردير الأمريكي في مجال التكنولوجيا لاري إليسون، حسبما كشفت حسابات المؤسسة. وقد قدم السيد إليسون، مؤسس شركة البرمجيات أوراكل، مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني لمعهد توني بلير في عام 2021، مع خطط لتقديم تبرعات مستقبلية بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني.

لقد عرف الرجلان بعضهما البعض منذ فترة السير توني في داونينج ستريت، عندما قامت شركة أوراكل بتزويد حكومته بالبرمجيات. كما أنهما عملا معًا خلال جائحة كوفيد-19 لزيادة معدلات التطعيم في إفريقيا.

تم تخصيص التبرعات الأخيرة التي قدمها رجال الأعمال التقنيين الأمريكيين لرئيس الوزراء السابق لمشاريع مماثلة، وهي شراكة مشتركة لمساعدة البلدان الأفريقية على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لسجلات التطعيم لمراقبة مجموعة متنوعة من الأمراض ومكافحتها.

في ذلك الوقت، قال السير توني: ” إن هذه مبادرة مثيرة للغاية ومن المحتمل أن تكون ذات أهمية كبيرة لتسجيل المعلومات حول جميع اللقاحات والعلاجات ضد الأمراض في الدول الأفريقية. وهذا يعني تلقيح جزء كبير على الأقل من السكان، مما يتطلب نظام بيانات عالي الجودة بحيث يتم تسجيل تجربة اللقاح للجميع. كما يمكن لشركة أوراكل أن تزود هذا النظام بالبيانات المخزنة والمملوكة بشكل آمن من قبل كل دولة وهي على استعداد للقيام بذلك كجزء من شراكة خيرية عالمية”.

في المراجعة المالية لمعهد توني بلير في عام 2021، قال إنه “دخل في شراكة مثيرة مع مؤسسة لاري إليسون”.

حالياً، يعتبر السيد إليسون رابع أغنى شخص في العالم، متفوقًا على بيل غيتس، وذلك وفقًا لمجلة فوربس.

كما وقعت شركة أوراكل سابقًا صفقات مع وزارة الداخلية ومكتب مجلس الوزراء لتزويد البرمجيات. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بشراء شركة السجلات الصحية الإلكترونية الأمريكية Cerner العام الماضي مقابل 22 مليار جنيه إسترليني، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية واحدة للسجلات الصحية في الولايات المتحدة.

كما تلقى معهد توني بلير، الذي تأسس في عام 2016، أيضًا تبرعات كبيرة من المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الأمريكية وحكومة كندا.

وتدعي المنظمة غير الهادفة للربح أنها تساعد البلدان على معالجة القضايا الرئيسية مثل الفقر والتطرف.