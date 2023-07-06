بعد تقرير حول مزاعم تحرش ضده.. "كريس بينشر" يواجه تعليق عضوية مجلس العموم

واجه النائب كريس بينشر تعليقًا عن عضوية مجلس العموم لمدة ثمانية أسابيع بعد تقرير حول مزاعم تحرش ضده.

وقد استقال بينشر من منصب نائب الرئيس الصيف الماضي بعد اتهامه بالاعتداء على ضيفين في نادي كارلتون الحصري في لندن.

وأدت تصرفات الرجل البالغ من العمر 53 عامًا في النهاية إلى سقوط بوريس جونسون، بعد أن ظهر أن رئيس الوزراء آنذاك كان على علم بالتحقيق في سلوك السيد بينشر قبل ثلاث سنوات، ومع ذلك ما زال يعينه في دور يتعلق برفاهية النواب.

وبدأت هيئة الرقابة البرلمانية تحقيقها في أكتوبر، حيث بحثت فيما إذا كانت تصرفات السيد بينشر قد تسببت في “ضرر كبير لسمعة مجلس النواب” – خرق لقواعد الأعضاء.

وأعلنت في استنتاجاتها، التي صدرت صباح اليوم، إن سلوكه كان “غير لائق على الإطلاق، وألحق ضررا عميقا بالأفراد المعنيين، ويمثل إساءة استخدام للسلطة”. وأضافت أن أفعاله “ستؤثر بشكل كبير على نظرة الجمهور إلى مجلس النواب وأعضائه”.

نتيجة لذلك، أوصت هيئة الرقابة بتعليقه لمدة ثمانية أسابيع، مما أدى إلى تقديم عريضة بسحب الثقة من بينشر الذي ينتمي إلى دائرة تامورث إذا وقع 10٪ من الناخبين عليه، فسيتم إجراء انتخابات فرعية. وسيظل مسموحًا له بالترشح، لكنه أكد بالفعل أنه يخطط للتنحي في الانتخابات المقبلة.

كما سيتم إرسال التقرير الآن إلى مجلس العموم للموافقة عليه، ولكن ليس من الواضح متى سيتم إجراء التصويت بعد فشل زعيم مجلس النواب بيني موردنت في تحديد الموعد أثناء أسئلة العمل. وقالت نظيرتها في حزب العمل، ثانجام ديبونير، إنها “قلقة للغاية” من عدم وجود جدول زمني من الحكومة.

النائب يعتذر مرة أخرى

قال بينشر في بيان عقب نشر التقرير: “أعتذر بصدق مرة أخرى عن سلوكي في نادي كارلتون العام الماضي، كما فعلت في اليوم الذي استقلت فيه من الحكومة. لقد طلبت مساعدة طبية متخصصة، وهي مستمرة وكانت مفيدة لي، وأنا ممتن لها. أنا ممتن حقًا للطف الذي تلقيته من ناخبي وعائلتي وأصدقائي. فقد رأيت التقرير في الساعة 8 صباحًا فقط، لذا أريد أن أقرأه بعناية وأن أفكر فيه بشكل صحيح. لا أنوي التعليق أكثر في هذا الوقت”.

فقد يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك بالفعل ثلاثة انتخابات فرعية في 20 يوليو بعد إعلان جونسون ونيجل آدامز وديفيد واربورتون استقالاتهم من البرلمان الشهر الماضي.

ومن المتوقع أيضًا تعيين رابع على مقعد وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس، حيث وعدت بالاستقالة بسبب معاملة لجنة الامتيازات لجونسون – التي وجدت أن رئيس الوزراء السابق قد كذب على البرلمان بشأن بوابة الحزب. إلا أنها لم تستقيل رسميًا بعد.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر، إن السيد بينشر يجب أن “يفعل الشيء اللائق” وأن يستقيل من منصبه كعضو في البرلمان على الفور، مضيفة: “إن سكان تامورث والقرى المجاورة يستحقون المزيد من ممثلهم البرلماني”.

وقال المتحدث الرسمي باسم السيد سوناك إن رئيس الوزراء تحدث في كثير من الأحيان عن أهمية “النزاهة”، لكن أي عقوبة كانت هي “مسألة تخص مجلس النواب”.

الادعاءات بالتفصيل

قدم تقرير لجنة المعايير، بعد تحقيق أجراه مفوض المعايير في البرلمان، دانيال جرينبيرج، تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى السيد بينشر ليلة 29 يونيو، عندما تمت دعوته للتحدث في نادي كارلتون لحضور حدث استضافه أصدقاء قبرص المحافظين.

وقال صاحب الشكوى الأول إنه لم يلتق بالنائب قط من قبل، لكنه تعرف عليه، فضلاً عن معرفته ببعض موظفيه.

وحوالي منتصف الليل، اقترب السيد بينشر من موظف مجلس اللوردات في الحانة وأمسك ذراعه، “أمسكها لفترة أطول من اللازم، مما جعله يشعر بعدم الارتياح ، الأمر الذي دفعه إلى إزالة ذراع السيد بينشر”.

وذكر التقرير أن النائب “استمر في مداعبة رقبته” وقام الشاكي برفع يده مرة أخرى، ولكن بعد فترة قصيرة، عاد السيد بينشر و “ضغط على مؤخرة صاحب الشكوى”. وأضاف: “يصف صاحب الشكوى الحادث بأنه كان صادمًا وأثر على صحته”.

أما بالنسبة للمشتكي الثاني – موظف حكومي، فقد قال إنه تعرّف على السيد بينشر، الذي اشترى للمجموعة بعد ذلك عدد من المشروبات.

وأضاف التقرير “بعد انقطاع في المحادثة، ابتعد السيد بينشر عن المجموعة، ثم عاد ولمس الشاهد من أسفله قبل أن يحرك يده للمس وضغط على المناطق الحساسة للشاهد واستمر ذلك لبضع ثوان”. وقد أبلغ الشاهد المفوض أن هذا الحادث أثر على صحته وعيشه وسبب له القلق على آفاق عمله المستقبلية”

تحدث شاهدان – وكلاهما نواب في الخدمة – إلى التحقيق، واصفا السيد بينشر بأنه “محطم”، وقالا إنهما أبلغا رئيس السوط بالوقائع.

تقرير يدين السلوك “الصادم”

قال بينشر للتحقيق إنه لا يتذكر الأحداث التي وقعت في ذلك المساء، لكنه اعتذر لجميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، ادعى أنه عاد إلى النادي بعد الحدث بصفته الشخصية ونفى أن يكون سلوكه قد تسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة المجلس وأعضائه. كما ادعى أن هناك “تناقضات، شذوذ وثغرات في الأدلة” التي ادعى أنها “لا تقدم صورة كاملة”.

ولكن مفوض المعايير، السيد جرينبيرج، خلص إلى أن السيد بينشر قد انتهك الفقرة 17 من مدونة قواعد السلوك لعام 2019 للأعضاء، مضيفًا: “لا يمكن وصف الضرر الذي لحق بسمعة ونزاهة مجلس النواب وأعضائه بأنه تافه، غير جدير بالملاحظة، أو ليس مهمًا معالجته، حيث إن الضرر كبير. إنه ينطوي على سلوك كان صادمًا بكل المقاييس، وغير ملائم للغاية، وأثر سلبًا على شخصين غير مرتابين لم يكن لديهما أي توقع بأنهما سيتعرضان لمثل هذا السلوك. علاوة على ذلك، فقد كان السلوك الذي يخاطر بالترويج لتصور عام في غير محله بأن أعضاء البرلمان ليسوا مضطرين للالتزام بمعايير السلوك العادية ويمكنهم ارتكاب أفعال سوء السلوك مع الإفلات من العقاب”.

وقد قبلت اللجنة النتائج التي توصل إليها وأوصت بالتعليق لمدة ثمانية أسابيع.

تسبب سقوط جونسون بفضيحة بينشر

في اليوم التالي لوقوع الأحداث، استقال السيد بينشر من منصبه كنائب لرئيس السوط، لكن جونسون قاوم ضغوطًا من نوابه لإيقافه عن الحزب، مما أدى إلى اتهامات بأنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية.

وقام في النهاية بإزالة سوط حزب المحافظين من السيد بينشر واعتذر عن دوره في الفضيحة، وعن حقيقة أنه كان على علم بالادعاءات السابقة حول سلوك النائب قبل تعيينه.

لكن في غضون دقائق، ترك كل من ريشي سوناك وساجد جافيد مجلس الوزراء، وتلت ذلك موجة من الوزراء، مع انهيار الحكومة في أعقابهم. وفي غضون أيام ، استقال جونسون على مضض من منصبه.

استخدمت السيدة راينر من حزب العمال نتائج اليوم لشن هجوم أوسع على المحافظين، قائلة: “إن تصرفات كريس بينشر صادمة. لكن ما هو أسوأ من ذلك، هو الطريقة التي قام بها حزب المحافظين بحمايته – حتى الترويج له على الرغم من التحقيق السابق في سلوكه. إن الشعب البريطاني يستحق ما هو أفضل بكثير من 13 عامًا من فوضى حزب المحافظين والفساد. وقد كان ريشي سوناك أضعف من أن يعمل ضد كريس بينشر لأنه أضعف من أن يقود حزبًا محافظًا منقسمًا جدًا على حكم البلاد. والعاملين هم من يدفعون ثمن أزمة تكلفة المعيشة”.

كما هاجم ويندي تشامبرلين، رئيس سوط الديمقراطيين الأحرار، الحزب الحاكم قائلاً: “يضيف كريس بينشر اسمه إلى القائمة الطويلة للمحافظين السابقين المشينين الذين وقعوا في الفضيحة والفساد. فبعد فقدان الكثير من الأصوات الضرورية في البرلمان “على وجه التحديد تصويت لجنة الامتيازات على السيد جونسون”، يجب على ريشي سوناك أخيرًا إظهار بعض الشجاعة والتأكيد على أنه سيصوت على تعليق عمل كريس بينشر. فقد وعد السنك بالحكم بنزاهة ، وعليه أن يصوت معها”.

ترجمة صوت بيروت انترناشونال