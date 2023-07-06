بعد تقرير كريس بينشر.. ريشي سوناك قد يواجه خامس انتخابات فرعية

بعد صدور تقرير دامغ حول مزاعم تحرش ضده، قد يُجبر كريس بينشر، النائب الموقوف عن حزب المحافظين، على مغادرة البرلمان بشكل دائم.

وأوصت لجنة المعايير في تقرير الخميس بتعليق النائب لمدة ثمانية أسابيع بعد أن وجد أنه في حالة سكر “متحرشًا بشخصين” خلال زيارات له إلى نادي كارلتون في وستمنستر.

وقد يؤدي هذا المستوى من العقوبة – إذا وافق عليه النواب – إلى التماس عزل بموجب قواعد البرلمان لإقالة النواب، مما يؤدي في النهاية إلى إجراء انتخابات فرعية في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك أربعة انتخابات بالفعل.

وفي تقريرهم، وجدت لجنة المعايير – المكونة من نواب من مختلف الأحزاب – أن سلوك بينشر كان “غير مناسب بتاتًا ويضر بشكل كبير بالأفراد المعنيين، ويمثل إساءة استخدام للسلطة”.

وقد لعب سلوك بينشر دورًا رئيسيًا في سقوط بوريس جونسون، الذي دفع تعامله مع فضيحة حليف الوزراء الساخطين إلى تقديم استقالة جماعية.

كما عيّن رئيس الوزراء السابق بينشر في منصب نائب رئيس السوط، إلا أن صحيفة POLITICO ذكرت أن داونينج ستريت قد أُبلغت سابقًا بمزاعم سوء السلوك الجنسي ضد بينشر قبل تعيينه في منصب حكومي رفيع، حيث تم تكليفه بالتعامل مع الانضباط الحزبي.

تفاصيل الحادثة

فصل التقرير كيف أن بينشر، الذي وصفه أحد الشهود بأنه “محطم”، قيل إنه دخل النادي مرتين وقد لمس مسؤولين اثنين، أحدهما يعمل في مجلس اللوردات والآخر موظف مدني.

بعد أن داعب بينشر رقبة الأول، قيل إنه عاد بعد ذلك و “لمس أحد أرداف المسؤول بيده”.

وقال المسؤول الآخر إنه أثناء وقوفهما يتحدثان إلى بينشر وصديق في النادي، لمس النائب “مؤخرته، قبل أن يحرك يديه، ثم أمسك بي في مقدمة فخذي”.

وقد جادل بينشر – في محاولة للتخفيف من ذلك – أنه في حين أنه أضر بسمعته وسمعة الحكومة، إلا أنه لم يلحق “ضررًا كبيرًا” بسمعة برلمان وستمنستر. واعترف بأنه لم يتذكر الأحداث المذكورة.

لكن العقوبة الشديدة التي أوصى بها بينشر قد تؤدي إلى إقصائه من البرلمان. وينتج عن أي تعليق من البرلمان لمدة تزيد عن عشرة أيام تقديم عريضة لعزل الناخبين، حيث سيحصل ناخبه على فرصة لفرض انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية في تاموورث.

وبعد استقالة النائب ديفيد واربورتون بسبب مزاعم سوء السلوك واستقالة عدد من حلفاء جونسون، يواجه سوناك بالفعل أربع انتخابات فرعية هذا الصيف. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يخسروا معظم – إن لم يكن كل – هذه المقاعد، بسبب العجز الكبير في استطلاعات الرأي لحزب المحافظين

كا يحق لبينشر استئناف حكم اللجنة، حيث سيتعين على أعضاء البرلمان أيضًا الموافقة على التقرير – إعداد تصويت يحتمل أن يكون مثيرًا للجدل في مجلس العموم.

وقد كتبت اللجنة: “إن سوء السلوك الجنسي من هذا القبيل، من قبل أحد كبار أعضاء المجلس في مثل هذه الحالة، ينطوي أيضًا على إساءة استخدام للسلطة. كان بينشر نائب رئيس الحكومة في ذلك الوقت، وبالتالي إنه في موقع يتمتع بسلطة وسلطة كبيرة “.

ترجمة صوت بيروت انترناشونال