تايلاند تختار رئيسًا لمجلس النواب.. و"الحركة إلى الأمام" يحاول تأمين منصب رئيس الوزراء

خطت حكومة تايلاند الجديدة خطوة أقرب إلى التشكيل مع رئيس مجلس النواب الذي تم اختياره يوم الثلاثاء، فيما كان مهمة صعبة قبل تعيين رئيس الوزراء المقبل، وفق ما أورد abc news.

إن التصويت في مجلس النواب لمنصب رئيس الوزراء هو الخطوة الرئيسية التالية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، حيث واجه زعيم حزب الحركة إلى الأمام الفائز في الانتخابات، رجل الأعمال بيتا ليمجارونرات البالغ من العمر 42 عامًا، معارضة قوية من النواب المحافظين في محاولته لتولي المنصب، حيث يجب أن يحصل المرشح الناجح على دعم الأغلبية المشتركة للمشرعين المنتخبين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ المعين من قبل الجيش، والذي يمثل الطبقة الحاكمة التقليدية في البلاد.

كان وان محمد نور ماثا، الزعيم المخضرم لحزب براتشاتشت والمعروف باسم وان نور، هو المرشح الوحيد لمنصب المتحدث، وقد تم اختياره تلقائيًا من دون الحاجة إلى تصويت مجلس النواب.

وان نور ألقى كلمة بعد الترشيح، قال فيها: “سأؤدي واجبي بحياد سياسي. سأؤدي واجبي بشفافية وأمانة، وسألتزم بالكامل بالدستور وقواعد البرلمان”.

كان منصب رئيس مجلس النواب مطلوبًا بشدة لأنه قد يؤثر على سن التشريعات. وقال حزب الحركة إلى الأمام إنها بحاجة إلى هذا المنصب لضمان مرور سياساتها التقدمية، التي غالبًا ما يعيقها المشرعون المحافظون. إلا أن العديد من أعضاء حزب بويا تاي الشعبي أصروا على أن يتولى حزبهم المنصب الرفيع لأنه كان الفائز الثاني في الانتخابات.

أثارت التوترات التي دامت أسابيع بين الطرفين حول منصب المتحدث مخاوف بشأن وحدة ائتلافهما وزادت من القلق الذي يواجهه حزب الحركة إلى الأمام في تشكيل الحكومة، لكن المقترحات يوم الثلاثاء جاءت وفق حل وسط قدمه الطرفان في اليوم السابق.

وقد حصل كل من حزب الحركة إلى الأمام و حزب بويا تاي، وهما أكبر حزبين في التحالف، على مرشح معتمد لمنصبي نائب رئيس مجلس النواب.

وأعرب العديد من مؤيدي حزب الحركة إلى الأمام عن خيبة أملهم في صفقة الرئيس، خوفًا من أن يُنظر إليها على أنها الطرف الذي يتراجع، مما قد يقوض أجنداتهم الإصلاحية. وكتب زعيم الحزب بيتا يوم الثلاثاء على فيسبوك أنه تم التوصل إلى القرار من أجل “الحفاظ على وحدة العمل بين أحزاب الحكومة الائتلافية” وأنه يثق تمامًا في أن “وان نور” سيخدم المنصب بنزاهة ولصالح القضايا المناسبة.

وشهدت الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي تحقيق “موف فوروارد” و “فيو تاي” فوزا كبيرا على أحزاب في الحكومة الحاكمة التي يدعمها الجيش. وقد أثار هذا الانتصار قلق المؤسسة الحاكمة المحافظة في البلاد – خاصةً مع حزب الحركة إلى الأمام، الذي يعتبرونه راديكالي وتهديدًا للنظام الملكي بسبب الإصلاحات المتواضعة التي اقترحها خلال الحملة الانتخابية.

وقد عكست نتائج الانتخابات تعب تسع سنوات في عهد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي استولى على السلطة كقائد للجيش في انقلاب عام 2014، وعاد كرئيس للوزراء بعد انتخابات 2019.