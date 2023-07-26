رأي: إسرائيل معرضة للخطر من قبل حكومة يمينية متطرفة تقوم بإضعاف المحاكم

عندما قلص الكنيست سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع، كانت تلك لحظة محورية في تاريخها، إذا تم سن القانون، وصمد أمام الطعن القانوني، فسوف يقوض استقلال القضاء في البلد ودوره كضامن لقيمه الديمقراطية الليبرالية. إلا أن هذا هو الثمن الذي يستعد بنيامين نتنياهو لدفعه للحفاظ على تماسك حكومته – حتى لو تعمقت الانقسامات في إسرائيل-.

يقود نتنياهو أكثر الحكومات قومية وأكثرها تشدداً دينيا منذ تأسيس إسرائيل. حيث إن سياساته التي يتبعها هي سياسات الانقسام، فأولئك الذين في الشوارع الذين يهددون بالإضرابات، أو في الجيش يرفضون الخدمة، هم الأعداء الذين يريد نتنياهو أن يكونوا لديه. وهو يصورهم على أنهم إسرائيليون ليبراليون يريدون الاحتفاظ بالوضع الراهن الذي يريد المواطنون الأكثر قومية ودينية في البلاد تحطيمهـ فلقد تم كسر العقد الاجتماعي في إسرائيل جزئيًا بسبب تزايد عدم المساواة، حيث يعيش خُمس الإسرائيليين تحت خط الفقر الوطني، لكن هذا ما يعيشه ما يقرب من نصف الأرثوذكس المتطرفين – وكذلك ثلث من العرب الذين يعيشون في المناطق الإسرائيلية.

أثناء مطالبتهم بحماية الديمقراطية داخل إسرائيل، كان المتظاهرون أكثر هدوءاً بشكل ملحوظ بشأن حرمان الفلسطينيين من الحريات في الضفة الغربية، التي احتلتها القوات الإسرائيلية منذ عام 1967.

صحيح أن بعض المتظاهرين هتفوا “أين كنت في حوارة؟” أمام قوات الأمن في أعقاب الهجوم المروع الذي شنه مستوطنون إسرائيليون سعيا للانتقام لمقتل شقيقين برصاص فلسطيني مسلح، لكن الجيش كان هناك – وتعرض لانتقادات لأنه لم يفعل الكثير لوقف ما وصفه حتى المعلقون اليمينيون الإسرائيليون بـ “الإرهاب اليهودي”، ولكن يبقى السؤال الأفضل للإسرائيليين هو لماذا كانوا في حوارة أصلاً!؟

إن الأهمية السياسية للحلفاء المتطرفين لنتنياهو في تزايد بسبب التوسع غير المنضبط للمستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة والارتفاع الحاد في عدد السكان الأرثوذكس المتطرفين.

كما أن أحزابهم السياسية هي حصن الحكومة: الصهيونية الدينية، التي تحتضن أيديولوجية التفوق اليهودي، ويهدوت هتوراة، التي تريد أسلوب حياة الأرثوذكس المتطرفين، كلتا المجموعتين بحاجة إلى بعضهما البعض للبقاء في الحكومة. كلاهما يرى أن المحكمة العليا تقف حجر عثرة أمام طموحاتهما، ويعود نجاح اليمين المتطرف إلى نتنياهو، الذي تسبب في استقطاب السياسة الإسرائيلية في السنوات الخمس عشرة الماضية، فقد قام بتطبيع العنصرية الصريحة والتشهير السياسي والأكاذيب.

إن حجم الخداع وصل لدرجة أن نتنياهو، الذي يدعي أنه يبلغ من العمر 73 عامًا، صدم الجمهور الأسبوع الماضي بخضوعه لعملية جراحية طارئة لمشكلة قلبية معروفة منذ فترة طويلة!

فاز الائتلاف الحاكم في انتخابات العام الماضي بأضيق هوامش، 30 ألف صوت فقط، ومع ذلك، فقد اقترحت إلغاء دور المحكمة العليا كضابط وحيد للسلطة التنفيذية باستثناء إلغاء دورها. عندما فعلت ردة الفعل على خططها الأصلية، قررت الحكومة تحقيق أهدافها من خلال “تجزئة” برنامجها إلى عدد من الأوراق النقدية الأصغر، حيث أنها بهذه الطريقة يمكنها تسليح غضب مؤيديها من خلال اقتراح احتجاج معارضيهم أكثر من اللازم.

ليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة سوف تتباطأ، ويشير أحد أعضاء حزب نتنياهو إلى إن الحكومة مستعدة لدفع المزيد من الإجراءات “لإلغاء” أحكام المحكمة التي تلغي التشريع، كما يريد الحزب الديني المتطرف الآن إعفاءات من التجنيد العسكري يتم ترسيخها في القانون الأساسي شبه الدستوري الإسرائيلي، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن الحفاظ على طابع إسرائيل الحالي إذا تم التخلي عن سياسة التسوية والإجماع بهذه الطريقة المتغطرسة.