رسالة حازمة من بايدن لنتنياهو: الأضرار التي ستلحق بعلاقاتنا لن تُصلح بعد ذلك!

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لكاتب صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان إنه يأمل أن يجد قادة إسرائيل “توافقًا واسعًا” قبل المضي قدمًا في تجديد النظام القضائي.

وبعد لقائه برئيس إسرائيل هيرتسوغ في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحث قادة إسرائيل على وقف تشريع تجديد النظام القضائي.

مشيراً إلى ضرورة عدم تمرير أي شيء مهم دون الحصول على توافق واسع.

وفي مقال رأي نُشِر يوم الثلاثاء، أوضح فريدمان أن بايدن عبّر عن رغبته في عدم إسراع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشريع تجديد النظام القضائي.

وتوجه فريدمان بالكلام إلى نتنياهو وهيرتسوغ بالقول: “إنكم ستكسرون شيئًا في ديمقراطية إسرائيل وعلاقتكم مع ديمقراطية أمريكا، وقد لا تتمكنوا من استعادته مرة أخرى”

في حديثه مع صحيفة هآرتس، أصدر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانيغبي نفى تلك الملعومات، قائلاً “أعطى رئيس الوزراء إحاطة للرئيس وأخبره بأن التشريع الحالي سيكتمل هذا الأسبوع، وسيعمل على الحصول على توافق واسع خلال فترة استراحة الكنيست في الصيف.”

وقبل ذلك، قال هانيغبي إن الرئيس بايدن لم يطالب بإنهاء التشريع.

ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير صحة تقرير فريدمان، مشيرة إلى أن “توم نقل حرفيًا كلام الرئيس، لذلك سأترك اقتباس الرئيس يكفي بحد ذاته”.

وأكد بايدن أيضًا أن حركة الاحتجاج التي جذبت الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مرة أخرى يوم الثلاثاء تُظهر “حيوية ديمقراطية إسرائيل، التي يجب أن تبقى أساس علاقتنا ثنائية الجوانب.”

قبل لقائه بالرئيس هيرتسوغ، تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين بعد أشهر من التوترات والانتقادات المتزايدة لإسرائيل في الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الاثنان منذ مارس، واتفقا على اللقاء في الولايات المتحدة لاحقًا هذا العام.

في الأسبوع الماضي، كتب توماس فريدمان في مقال آخر لصحيفة نيويورك تايمز عن ما رآه “إعادة تقييم” لا مفر منها للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، و”ضرورة قبل أن تنحرف إسرائيل حقًا عن السكة”.