ضربة قاسية لـ "بولسونارو".. قرار قضائي يحرمه من الترشح للانتخابات حتى "2030"

صوتت لجنة من القضاة يوم الجمعة على قرار يقضي بجعل الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو غير مؤهل للترشح للمنصب مرة أخرى بعد أن خلصت اللجنة إلى أنه أساء استخدام سلطته وألقى بشكوك لا أساس لها على نظام التصويت الإلكتروني في البلاد.

وبمجرد انتهاء تصويت جميع القضاة، سيمنع بولسونارو من الترشح حتى عام 2030، مما يقلب المستقبل السياسي للرئيس السابق البالغ من العمر 68 عامًا ويحتمل أن يمحو أي فرصة له لاستعادة السلطة.

وقد وافق أربعة من القضاة السبعة في أعلى محكمة انتخابية في البلاد على أن بولسونارو أساء استخدام سلطته من خلال استخدام قنوات الاتصال الحكومية للترويج لحملته وبث الشكوك حول التصويت.

من جهته، قال كارلوس ميلو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إنسبير في ساو باولو: “سينهي هذا القرار فرص بولسونارو في أن يصبح رئيسًا مرة أخرى، وهو يعرف ذلك… بعد ذلك، سيحاول البقاء خارج السجن، وينتخب بعض حلفائه للاحتفاظ برأسماله السياسي، لكن من المستبعد جدًا أن يعود إلى الرئاسة على الإطلاق”.

ركزت القضية على اجتماع 18 يوليو 2022، حيث استخدم بولسونارو موظفين حكوميين وقناة التلفزيون الحكومية والقصر الرئاسي في برازيليا لإخبار السفراء الأجانب بأن نظام التصويت الإلكتروني في البلاد كان مزورًا.

وقال مارلون ريس، خبير القانون الانتخابي الذي ساعد في صياغة أحكام عدم الأهلية “لقد خلط مصالح البلاد مع مصالح حملته”.

سيتمكن بولسونارو من تقديم استئناف إلى المحكمة العليا. كما أنه يواجه مشاكل قانونية أخرى ، بما في ذلك التحقيقات الجنائية.

في حديثه يوم الخميس للصحفيين في برازيليا، قال بولسونارو: “هذا ظلم عليّ.. أظهر لي شيئًا ملموسًا قمت به ضد الديمقراطية… ربما كانت جريمتي هي فعل الشيء الصحيح لمدة أربع سنوات.”

في مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أدرك بولسونارو أن فرصه في الفوز كانت ضئيلة.

وسيؤدي الحكم إلى عزله من الانتخابات البلدية 2024 و 2028 وكذلك الانتخابات العامة 2026، ويمكن للإدانات الجنائية المستقبلية أن تمدد حظره لسنوات وأن تعرضه للسجن.

في الماضي تم إعلان الرئيس السابق فرناندو كولور دي ميلو والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا غير مؤهلين، لكن قضية بولسونارو تمثل المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف رئيس بسبب انتهاكات الانتخابات بدلاً من جريمة جنائية، ويمنع القانون البرازيلي المرشحين الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية من الترشح لمنصب.

لكن المحكمة العليا في البرازيل أعادت أهلية لولا بعد أحكام منحازة كان القاضي آنذاك والسناتور سيرجيو مورو الآن متحيزًا عندما حكم على الزعيم اليساري بالسجن لما يقرب من 10 سنوات بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

وفي حديثه قبل تصويت المحكمة، قال النائب كارلوس جوردي، وهو حليف قوي لبولسونارو، إن الرئيس السابق لا يزال يتوقع “تغييرًا جذريًا” من المحكمة، ومع ذلك، قال جوردي إنه كان يفكر بالفعل في مستقبل بدون بولسونارو كحامل لواء السياسة البرازيلية اليمينية.

وقال جوردي في مقابلة عبر الهاتف “حتى لو ارتكبوا هذا الظلم الذي لم يسبق له مثيل في المحكمة الانتخابية، يظل بولسونارو أكبر شخصية سياسية في البرازيل.”

يشغل بولسونارو دورًا قياديًا احتفاليًا داخل حزبه الليبرالي وسافر في جميع أنحاء البرازيل منتقدًا لولا، الذي فاز في انتخابات أكتوبر الماضي بأضيق هامش في أكثر من ثلاثة عقود.

وأعادت المحاكمة تنشيط قاعدة بولسونارو على الإنترنت، حيث ادعى مؤيدوه أنه ضحية نظام قضائي غير عادل وقارنوا مصيره بمصير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لماري سانتيني، منسقة NetLab، وهي مجموعة بحثية في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو التي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن المشاركة تتضاءل مقارنة بالمستويات التي شوهدت قبل انتخابات العام الماضي المستقطبة.

هذا الأسبوع ، أظهر أنصاره دعمهم المستمر من خلال المساهمات لمساعدته على دفع 1.1 مليون ريال برازيلي (حوالي 230 ألف دولار) في الغرامات التي فرضتها حكومة ولاية ساو باولو على انتهاكات بولسونارو المتكررة للبروتوكولات الصحية خلال وباء COVID-19.

قال توماس ترومان، المحلل السياسي، إنه بينما يهدف بولسونارو إلى أن يكون صانع ملوك اليمين فإن قراره بالذهاب إلى فلوريدا لعدة أشهر في بداية ولاية لولا أضعفه، وانعكس ذلك من خلال الغضب اليميني المحدود على وسائل التواصل الاجتماعي طوال محاكمة الأهلية، وعدم وجود علامة على الاحتجاجات.

وأضاف: “لن تكون هناك حركة جماهيرية، لأنه تقلص حجمه” وقال ترومان إن ذهاب بولسونارو إلى فلوريدا وعدم قيادته للمعارضة أدى إلى تضاؤل حجمه، وفقدانه قيادة المعارضة البرازيلية في الوقت الحالي.