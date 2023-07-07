ماضٍ مليء بالتناقضات يُطارد حارق القرآن سلوان موميكا

تصدّر سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي أحرق ودنّس نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد في ستوكهولم في عيد الأضحى، عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم مع انتشار تصرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد انتشرت أفعال موميكا بسرعة عبر TikTok وInstagram وFacebook وTwitter. فيما تبع ذلك وابل من التهديدات من المسلمين الغاضبين بشكل مفهوم وحتى غير المسلمين من جميع أنحاء العالم، الذين جادلوا بأن لديه وسائل أخرى لإيصال رسالته وأن الرموز الدينية يجب أن تظل مقدسة.

تسببت تصرفات موميكا، كما كان متوقعًا، في مشاكل دبلوماسية للسويد. وبحسب ما ورد تلقى موميكا أيضًا تهديدات عدة بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومعلومات الاتصال الشخصية الخاصة به.

مع استمرار انتشار القصة، دعا موميكا السلطات إلى تمديد وضعه كلاجئ وحتى منحه الجنسية. أما الآن، في حين أنه لا شك أن التهديدات على حياته حقيقية، فقد أثار تحقيق “عرب نيوز” في ماضيه عدة أسئلة حول صحة دوافعه ومزاعمه الأيديولوجية.

ففي 28 يونيو، وقف موميكا أمام المسجد المركزي في ستوكهولم محميًا بجدار من ضباط الشرطة السويدية، حيث صوره صديقه وهو يمزق صفحات من القرآن ويحرقها ويغطيها بلحم الخنزير المقدد.

وقد صاح في المصلين الخارجين من المسجد: “هذه بلدي. أنا حريص على حماية السويد من هذا الكتاب. أنا حريص على حماية السويد من هذا الكتاب. هذا الكتاب خطر على هذا البلد. إنني أدعو كل شخص شريف أن يخطو على هذا الكتاب”.

ومع ذلك، منذ مدة ليست طويلة، وقف موميكا، الذي نصب نفسه بـ”الليبرالي”، مرتديًا ملابس الميليشيا معلنًا الولاء لواحدة من أكثر الجماعات الدينية المتطرفة شهرة في العراق – كتائب الإمام علي، الجناح العسكري للحركة الإسلامية في العراق، التي تعمل تحت إشراف وحدات الحشد الشعبي المصنفة على أنها إرهابية.

وقد قال في مقابلة بالفيديو قبل معارك الحشد الشعبي ضد داعش: “إما أن نعيش بكرامة أو نموت بشجاعة. أنا الضابط المسؤول عن كتائب روح الله عيسى بن مريم التابعة لكتائب الإمام علي عليه السلام”.

أما عن أصله، فهو من قرقوش في سهول نينوى شمال العراق، وكان أيضًا مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي السرياني وقوات الصقور السريانية، وهي ميليشيا مسلحة تأسست عام 2014 وكانت تابعة لميليشيا بابل المسيحية المزيفة، والتي حملت السلاح ضد داعش. حيث حاول الأخير السيطرة على العراق في غزوها لتأكيد الشريعة عبر الأرض.

وهو يدعي الآن أن المسلمين يهاجرون بعيدًا عن بلادهم لأنهم تحكمهم الشريعة. ويقول: “إنهم يفرون من ذاك البلد ليأتوا إلى هنا ويريدون تطبيق الشريعة الإسلامية الخاصة بهم. يأتون إلى هنا بحثًا عن الأمان والسلام والكرامة والديمقراطية، ثم يقولون إنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، وكأنهم مظلومون”.

في حالة أخرى، أعلن موميكا أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد رجل الدين الشيعي العراقي والزعيم السياسي مقتدى الصدر لأنه حث الناس على قتله بعد أن أحرق نسخة من القرآن الكريم.

ومع ذلك، فإن تغريدة نشرها على حسابه في الثاني من ديسمبر عام 2021 – تم حذفها الآن – تُظهر أنه أشاد برئيس التيار الصدري العراقي وحشد الدعم له، قائلاً: “دعماً للقائد الشجاع مقتدى.. لا شرقي ولا غربي.. حكومة أغلبية وطنية … سيقاتلون ويفككونها”.

هذا واتصل “عرب نيوز” بالعديد من الخبراء في العراق الذين أكدوا جميعًا مشاركة موميكا السابقة مع المجموعة. وقد سلطت هذه التناقضات، وكذلك خلفيته، الضوء على سبب استمراره في التشهير العلني بالقرآن وحرقه.

الخبير السياسي والديني، الدكتور هاني نصيرة، قال إنّ “موميكا جاء من خلفية متأثرة بشدة بالمسيحية وانضم إلى صفوف الميليشيا لمحاربة عدو مشترك، وهو داعش. بينما تمسك بالإيمان المسيحي، عمل بلا كلل لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق الأهمية والملاءمة. لقد أصبح انتهازيًا”.

وقد سلط تحقيق أجراه “عرب نيوز” في ملفات شخصية موميكا على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على تحول حاد في مشاركات اللاجئين العراقيين. وقد سيطر على صفحته على Facebook وInstagram لأول مرة انتقادات للحكومة العراقية في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية لعام 2019 حتى ما قبل ستة أشهر، عندما اتخذ موقفًا مناهضًا للإسلام بشدة ونشر باستمرار تصريحات مهينة للنبي محمد والعقيدة الإسلامية.

قال نصيرة: “عندما توافقت الظروف، تخلى عن إيمانه وأصبح ملحدًا، وبذل جهودًا كبيرة لتوضيح وجهة نظره ومناشدة مجموعة متخصصة تشاركه إيديولوجيته، وبالتالي استفزاز الطرف الآخر. لم يكن انتقاله من طرف إلى آخر، حتى أنه رفض دينه وأصبح ملحدًا، كافيًا. لقد فشل فشلاً ذريعاً، لذا فقد دفع بجدول أعماله، واختار استراتيجياً الوقت والمكان المناسبين. لقد استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لكسب الشهرة والانتباه، واستغل الإسلاموفوبيا لتحقيق أهدافه”.