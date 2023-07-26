ميلوني تُخبر بايدن "سرًا" أنّ إيطاليا تُخطط للانفصال عن الصين

تتطلع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى بناء علاقة مع جو بايدن، من خلال التعهد بالانفصال عن الصين، وتخطط لإطلاع الرئيس الأميركي شخصيًا يوم الخميس على التصميم الدقيق لهذا الانقسام، وفق ما كشفت “بلومبرغ”.

وطمأن المسؤولون في روما الولايات المتحدة سرًا بأنها ستخرج من اتفاقية استثمار مثيرة للجدل مع الصين، لكن ميلوني لا تخطط للإعلان عن قرارها بالانسحاب خلال رحلتها القصيرة إلى واشنطن، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكيرها والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويته.

إنّ الفكرة هي أنّ الولايات المتحدة ستفسر الابتعاد عن بكين كدليل على الولا،ء وأنّ البيت الأبيض سيفهم أنّ قضاء المزيد من الوقت للإعلان الذي طال انتظاره سيساعد إيطاليا على التفاوض على خروج ودي، والحد من الانتقام التجاري وإظهار أن ميلوني هي نفسها تقود القرار.

وقال الناس إن المسؤولين في روما قلقون من أنها إذا أعلنت عن مثل هذا القرار الحساس، على الأراضي الأميركية ليس أقل من ذلك، فإن ذلك سيجعلها تبدو ضعيفة. وقد أشارت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التي يديرها الحزب الشيوعي، بالفعل أنّ انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق هو بسبب ضغوط من واشنطن.

لقد وقعت إيطاليا، مثل كثير من دول أوروبا، في خضم التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، والتي تفاقمت بسبب دعم بكين لروسيا في أعقاب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا. أصبح عمل الموازنة الصعب دائمًا المتمثل في كيفية البقاء على مقربة من الولايات المتحدة مع عدم عزل الصين أكثر صعوبة، على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي.

إن دعوة رسمية إلى البيت الأبيض هي مجاملة عامة لرؤساء الوزراء الإيطاليين. فقد استضاف بايدن سلفها ماريو دراجي، وهو تكنوقراطي يحظى باحترام واسع النطاق، في عام 2022. وصافح جوزيبي كونتي دونالد ترامب في عام 2018 بينما تناول ماتيو رينزي، من حزب يسار الوسط الديمقراطي، العشاء مع باراك أوباما في عام 2016.

وتأتي زيارة ميلوني للبيت الأبيض في الوقت الذي تستعد فيه إيطاليا لتولي رئاسة مجموعة السبع العام المقبل وتتوقع أن تكون العلاقات مع الصين أهم موضوع في المحادثات.

وقعت إيطاليا على مبادرة الحزام والطريق في عام 2019 تحت قيادة رئيس الوزراء الصديق للصين كونتي، مما يجعلها خارج نطاق مجموعة السبع. وقد طرح الاتفاق أسئلة مستمرة حول مكان الولاءات الرئيسية لروما ومن المقرر تجديده تلقائيًا في نهاية العام إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

لأشهر، كانت ميلوني تحاول معرفة كيفية التملص من الالتزام دون إثارة انتقام من بكين. حيث يقول المسؤولون الإيطاليون إنهم يرون مدى قرب تدقيق بكين لخطوتهم التالية.

يخطط فريق ميلوني لضبط انسحاب إيطاليا من خلال وعد الصين بصفقات استثمارية حصرية أخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، ويخطط الزعيم الإيطالي لتكرار بايدن في استراتيجيته.

وتقود ميلوني حزب الإخوان الإيطاليين والقومي المحافظين، والذي لديه أيديولوجية مختلفة تمامًا عن الديمقراطي بايدن – ومع ذلك، أقام الزعيمان علاقة غير متوقعة من نوع ما، حيث تبادلوا العناق خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في هيروشيما باليابان.

وما زالت ميلوني لم تقرر بالضبط مدى وضوح حديثها بشأن قضية الصين عندما تواجه الصحفيين بعد اجتماع بايدن. وقال مسؤولون إيطاليون إن الجانبين على اتصال وثيق منذ شهور للتحضير للمباراة لضمان عدم حدوث مفاجآت.

بالنسبة إلى ميلوني، تتعلق الزيارة إلى العاصمة الأميركية بالاعتراف بقدر ما تتعلق بمحتوى مناقشاتها مع بايدن، حيث أنها تريد مقعدًا أكبر على الطاولة.

ستكون حرب روسيا على أوكرانيا أيضًا على جدول الأعمال، وهذه مسألة تشعر ميلوني بشدة حيالها نظرًا لأن وضعها الداخلي يعني الإدارة الدقيقة لشركاء التحالف المخادعين المتعاطفين مع روسيا.

منذ توليها منصبها العام الماضي، أدانت ميلوني بوتين بشكل قاطع وأرسلت مساعدات عسكرية إلى كييف. ومع ذلك، فقد تم استبعادها أيضًا من الدائرة الداخلية للزعماء الأوروبيين وكان ذلك مصدر انزعاج لإيطاليا.

عندما كان يفغيني بريغوزين يسير بجيشه المرتزقة نحو موسكو، أجرى بايدن مكالمة مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وشعرت ميلوني بأنها مستبعدة. وقد قال مسؤولون إيطاليون إنها ستناقش القضية مع بايدن وتطلب أن تعامل على قدم المساواة مع فرنسا وألمانيا.

يتوقع الوفد الإيطالي أن يتم التحقيق معها حول مدى استعدادها لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما تخطط ميلوني أيضًا لدفع بايدن للحصول على توضيح بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو.

وفي المقابل، سوف تضغط على نظرائها بشأن شذرات البصيرة في السباق الرئاسي بالفعل 2024 على قدم وساق، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى عودة بايدن وترامب. بالنسبة لميلوني، كما هو الحال مع الأوروبيين الآخرين، سيتطلب تغيير الحراسة إعادة تقويم أخرى لفنونها الاقتصادية.