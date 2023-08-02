هل التطبيع السعودي مع إسرائيل ممكن؟

قيل الكثير عن الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى جدة. وفقًا لتقارير صحافية أميركية، كان أحد الموضوعات المطروحة على الطاولة هو احتمال التوصل إلى صفقة تطبيع سعودية إسرائيلية بوساطة أميركية. بالطبع، لم يكن هناك تأكيد رسمي من المملكة. ومع ذلك، يتعين على المرء فقط التكهن بالتطورات الأخيرة ووضعها في سياقها وأخذها في الاعتبار للتوصل إلى نتيجة مفادها أنه من المحتمل جدًا أن تكون مثل هذه الصفقة ممكنة، وفق ما جاء في “Arab News”.

قبل أن أكمل، اسمحوا لي أن أسكت منظري المؤامرة الذين سوف يقفزون إلى استنتاج أن المملكة العربية السعودية “باعت” القضية الفلسطينية. سوف يجادلون بأن الدليل على هذه النظرية هو أن المناقشات – إذا حدثت – حدثت في الخفاء، وهذا بحد ذاته سبب للاعتقاد بأن شيئًا ما مراوغًا كان يروج. مع كل الاحترام الواجب للعقل – أو بالأحرى العقل القليل جدًا – لأولئك الذين يروجون لمثل هذه الآراء، فإن القاعدة لأي محادثات من هذا النوع هي أنها تحدث في الخفاء ويتم الإعلان عنها فقط عندما/ إذا نجحت. فقط اسأل الفلسطينيين أو شاهد فيلم “أوسلو”.

ثانيًا، المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول القليلة التي تمارس فعليًا ما تدعو إليه. على عكس طهران، لم يكن موقف الرياض أيديولوجيًا أبدًا بمعنى أننا لم نعظ أبدًا – أو بشكل أكثر دقة نتظاهر بالوعظ – بإلقاء اليهود في البحر (أثناء الحصول على أسلحة سرًا من إسرائيل أثناء الحرب مع العراق، كما فعلت إيران في الثمانينيات).

في الواقع، منذ مؤتمر مدريد عام 1991، كانت المملكة العربية السعودية في طليعة محاولة تحقيق اتفاق سلام يضع الحقوق الفلسطينية في المقام الأول، بينما تقدم في الوقت نفسه لإسرائيل الاعتراف والضمانات التي تحتاجها.

وللتذكير، كان الملك الراحل عبد الله هو الذي عرض على إسرائيل مبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية في عام 2002. وفي الآونة الأخيرة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلة أتلانتيك العام الماضي إن المملكة تعتبر إسرائيل “حليفًا محتملاً”.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “نحن لا ننظر إلى إسرائيل على أنها عدو. نحن ننظر إليهم كحليف محتمل، مع العديد من المصالح التي يمكننا السعي وراءها معًا”. وأضاف ولي العهد: “لكن علينا حل بعض القضايا قبل أن نصل إلى ذلك”، قائلاً إنه يأمل في حل النزاعات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ثالثًا، يأتي جانب المطالب السعودية الإضافية التي تم الإبلاغ عنها منذ أواخر عام 2022. وكما ورد في هذا العمود في آذار/ مارس الماضي، كان الحل العادل للفلسطينيين دائمًا على رأس أولويات المملكة. ومع ذلك، لنفترض أن إسرائيل تتخذ خطوات جادة ومرضية نحو الحل، وفجأة أصبحت معاهدة التطبيع والسلام السعودية الإسرائيلية حقيقة محتملة. فماذا ستكون العواقب اللاحقة؟

إذا تم التوقيع على مثل هذه المعاهدة، فلن يكون لدى الولايات المتحدة المزيد من المخاوف بشأن البرنامج النووي السعودي (الذي كان من المفترض دائمًا أن يكون سلميًا على أي حال)، ولا ينبغي أن يكون لديها أي تحفظات بشأن وضع التزاماتها الشفوية بحماية المملكة كتابةً.

في الواقع، على الرغم من أن إسرائيل لم تكن أبدًا تهديدًا أمنيًا للمملكة العربية السعودية، فإن معاهدة سلام مع إسرائيل تعني أن التهديد الحقيقي الوحيد للمملكة سيكون من إيران والحوثيين. بالنظر إلى أن الأول يشير إلى الولايات المتحدة على أنها الشيطان الأكبر، والشعار الرسمي للأخير هو “الموت لأمريكا”، فلا ينبغي أن يكون لدى إدارة بايدن حقًا أي تحفظات تلتزم بمعاهدة موقعة مع المملكة، سواء كان ذلك في شكل “حليف رئيسي من خارج الناتو” أو أي شيء آخر. هذا، بالطبع، يفترض أن إيران لا تلتزم بمعاهدة السلام التي توسطت فيها الصين مع الرياض.

في الواقع، بصرف النظر عن العلاقة العميقة الجذور والمتعددة الأوجه التي استمرت 80 عامًا بين البلدين، فمن المنطقي تمامًا بالنسبة للولايات المتحدة حماية آبار النفط من أي هجوم قد يتسبب في نقص الإمدادات، والذي سيؤدي بدوره في النهاية إلى زيادة هائلة في السعر – وهو أمر يمكن لأي خبير اقتصادي مبتدأ أن يوجهه إلى المتشككين.

بصرف النظر عن ذلك، سيكون هذا فوزًا كبيرًا في السياسة الخارجية لإدارة بايدن التي تعرضت لانتقادات شديدة قبل عام انتخابي حاسم – على الرغم من أن دفع مثل هذا القرار لموافقة الكونغرس سيتطلب جهدًا هائلاً من قبل البيت الأبيض على الرغم من بعض الموافقة من الحزبين كما أظهرها الجمهوري سين. وقد أعطتها ليندسي غراهام تأييدًا عامًا في نيسان/ أبريل الماضي.

أخيرًا وليس آخرًا، قد تكون هذه أداة ذات حدين تمس الحاجة إليها والتي يمكنها كبح جماح المجانين اليمينيين المتطرفين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، وكذلك ضمان دولة للفلسطينيين بشكل نهائي.

كما كتب زميلنا توماس فريدمان ببلاغة في صحيفة نيويورك تايمز: “يجب أن يجيب ائتلاف نتنياهو الحاكم المكون من اليهود المتعصبين والمتطرفين الدينيين على هذا السؤال: يمكنك ضم الضفة الغربية، أو يمكنك السلام مع المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي بأسره، لكن لا يمكنك الحصول على كليهما، فأي منهما سيكون”؟

مرة أخرى، لا شيء من هذا رسمي، ولكن حتى الاحتمال يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، وفي الواقع بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي شرعت في سياسة خارجية جديدة ورائعة تحمي ليس فقط الازدهار الهائل الذي حققته رؤية 2030، ولكن أيضًا تطمح إلى أن تكون قوة من أجل الخير في جميع أنحاء المنطقة والعالم.