3 تحقيقات وكلمتان لا يريد أي رئيس أمريكي سماعهم

في الولايات المتحدة الأمريكية فإن المحامين المستقلين، يتم تعيينهم من قبل المدعين العامين، للنظر، دون تضارب في المصالح، في الإجراءات المتعلقة بالرئيس أو إدارته.

وتشمل هذه التحقيقات فضائح ووترجيت، وإيران كونترا، ووايت ووتر، وتحقيق روسيا، وتي بوت دوم.

تشمل التحقيقات الأخرى تحقيقات في تسريب إدارة جورج دبليو بوش لهوية عميل سري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية شكك زوجه في معلومات استخباراتية عن العراق، وحصار الحكومة المميت في نهاية المطاف لمجمع برانش ديفيدان، وأعمال الفول السوداني الخاصة بجيمي كارتر.

لاحظ أنني أضم محامين خاصين ومدعين خاصين ومستشارين مستقلين ومدعين عامين مستقلين هنا. حيث إن القانون الذي يصرح للمدعين العامين المستقلين أو المستشارين المستقلين، الذين يتمتعون بقدر أكبر من الاستقلالية من وزارة العدل ، تم إلغاؤه في عام 1999 بعد تحقيقات رفيعة المستوى ومكلفة أثناء ريغان وجورج إتش دبليو، إدارات بوش في قضية إيران كونترا وأثناء إدارة كلينتون في وايت ووتر. في السنوات التي تلت ذلك، اعتمدت وزارة العدل لوائح لتمكين المدعي العام من استدعاء محام خاص عند الحاجة.

منذ كارتر، خرج باراك أوباما فقط من البيت الأبيض دون أن يكون هناك مستشار خاص أو مدع عام ينظر في إدارته.

ثلاث مستشارين خاصين

الآن، هناك ثلاث مستشارين خاصين نشطين في نفس الوقت. أحدهم، جاك سميث، يبحث في التحقيقات المتعددة التي شملت الرئيس السابق دونالد ترامب، بدءًا من جهوده لإلغاء انتخابات 2020 إلى معالجته المزعومة للبيانات السرية والمماطلة التي دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى البحث في Mar-a-Lago الصيف الماضي. ومنذ ذلك الحين اتهم ترامب في كلتا الحالتين ودفع ببراءته.

أما روبرت هور، الذي تم تعيينه في يناير، يقوم بتقييم ما يجب أن يحدث نتيجة العثور على وثائق سرية في كل من مكتب واشنطن العاصمة الذي استخدمه الرئيس جو بايدن بعد نائبه، وحبسه في المرآب في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، في المنزل، حيث يحتفظ أيضًا بسيارته كورفيت.

والآن، تم ترقية ديفيد فايس، المحامي الأمريكي لولاية ديلاوير، إلى منصب مستشار خاص في التحقيق في المعاملات التجارية لهنتر بايدن، نجل الرئيس.

وقد نفى كل من فريق بايدن وترامب ارتكاب أي مخالفات.

عيّن في الوظائف السابقة من قبل الجمهوريين

تم تعيين فايس من قبل ترامب في عام 2018، وقاد التحقيق مع هانتر بايدن بتهمة التهرب الضريبي المحتمل، والضغط الأجنبي غير القانوني، وغسيل الأموال، وغيرها من الجرائم المحتملة. هذا الأسبوع، طلب ترقيته إلى مستشار خاص بعد انهيار محادثات الإقرار بالذنب بين فريقه وهنتر بايدن بعد جلسة استماع الشهر الماضي في ديلاوير، حيث قال القاضي إنها ليست مستعدة لقبول صفقة الإقرار المعقدة التي تم التفاوض عليها. .

جاءت جميع التعيينات السابقة لـ هور في مناصب رسمية خلال الإدارات الجمهورية، بما في ذلك تعيينه لمحامي الولايات المتحدة في ولاية ماريلاند من قبل ترامب. كما أنه شغل منصب كاتب القانون للقضاة الفيدراليين المعينين من قبل الرئيس السابق رونالد ريغان، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا الراحل ويليام رينكويست. لقد شغل ذات مرة منصبًا رفيعًا كمساعد لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي كريستوفر راي، وهو أيضًا معين من قبل ترامب، إلا أنه تعرض لانتقادات من قبل ترامب. بصفته محاميًا للولايات المتحدة في ولاية ماريلاند، فقد أشرف على قضية فساد حيث حُكم على عمدة بالتيمور الديمقراطي السابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أعقاب فضيحة كتاب للأطفال.

تاريخ من ملاحقة السياسيين

عمل سميث، الذي ينسق تحقيقات ترامب، في وزارة العدل خلال إدارة أوباما. وأثناء وجوده في وحدة النزاهة العامة في وزارة العدل، كان سميث متورطًا في قرار محاكمة حاكم فيرجينيا السابق بوب ماكدونيل، وهو جمهوري أدين بالفساد، على الرغم من أن المحكمة العليا ألغت الإدانة لاحقًا. كما شارك في محاكمة فاشلة للسناتور السابق جون إدواردز، وهو ديمقراطي.

المستشارون الخاصون يتبعون المدعي العام

هناك بعض الفروق المهمة من حيث نوع السلطة التي يتمتع بها المستشار الخاص. بين عامي 1978 و 1999، كجزء من أخلاقيات القانون الحكومي، يمكن للنائب العام أن يطلب من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة تعيين مدع عام مستقل يتمتع بسلطة شبه كاملة لتوجيه الاتهامات.

في الآونة الأخيرة، عيّن المدعون العامون مستشارين خاصين، يتمتعون ببعض الاستقلالية، لكنهم في النهاية يخضعون للنائب العام. وقد كان تسلسل القيادة هذا واضحًا تمامًا عندما تباطأ المدعي العام لترامب، ويليام بار، في الإفراج عن تقرير المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التحقيق في روسيا بطريقة بدت مفيدة لترامب.

وبالتالي، فإن ميريك جارلاند، أو من سيخلفه، هم الذين سيقررون في النهاية ما يجب فعله بالنتائج التي توصل إليها سميث وهور ووايس.

تصحيح: تم تحديث هذه القصة لتوضيح أن فايس تم تعيينه من قبل ترامب وقاد لاحقًا التحقيق في هانتر بايدن. كما تم تحديثه مع تطورات إضافية.