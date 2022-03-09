الجامعة العربية تنعقد برئاسة لبنان الذي يقاطعه نصف العرب

يترأس لبنان الدورة 157 لجامعة الدول العربية التي تنعقد اليوم في مبنى الجامعة في القاهرة على مستوى وزارة الخارجية. و رئاسة الدورة هي مسألة معنوية للبنان، بحيث يدير النقاش العربي و يؤدي دوراً في صياغة القرارات التي ستصدر.

لكن المفارقة الآن أن لبنان يترأس اجتماعاً عربياً على هذا المستوى، و حوالي نصف الدول العربية (أي الخليج) تقاطعه سياسياً ، و تفضل عدم التدخل في أوضاعه أو دعمه إلا إذا صحح مساره السياسي و عاد الى أشقائه العرب فعلاً لا قولاً. ثم إذا طبق الطلبات العربية و الدولية إليه لاستعادة سيادته، لا سيما آخرها المبادرة الكويتية.

و تؤكد مصادر ديبلوماسية عربية ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن المبادرة الكويتية غير مطروحة على جدول أعمال الدورة، لكنها ستكون محور نقاش عربي بين وزراء الخارجية الخليجيين على هامش أعمال الدورة و وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب الذي يترأس الاجتماعات.

و من الممكن أن يتحدث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصالح في كلمته في الاجتماع عن هذه المبادرة. كما أن المبادرة الكويتية هي مدار ترحيب في مشروع القرار اللبناني الذي يأتي تحت بند “التضامن مع الجمهورية اللبنانية.”

كما أن الحرب الروسية على أكرانيا ستكون محور بحث في الاجتماع و على هامشه أيضاً، كون ذلك موضوع يطرح نفسه على المجتمعين، لكنه بالطبع غير مدرج على جدول الأعمال الذي يناقش أساساً المواضيع العربية فقط. إنما سيكون هناك بحث حول تداعياته على الدول العربية و على العالم.

و على جدول الأعمال المؤلف من 10 بنود، هناك جدول أعمال القمة في دورتها 31 العادية، لكن المصادر تؤكد لا موعد بعد للقمة العربية، و أن الجزائر التي ترأسها طلبت انعقادها في الأول من تشرين الثاني المقبل. و هذا ما ستتخذ الدورة قراراً في شأنه، و كل ذلك رهن الاتصالات العربية التي تجريها الجزائر.

و استبعدت المصادر أن يتم بحث إعادة سوريا الى عضوية الجامعة العربية نظراً لاستمرار عدم وجود رغبة خليجية و دولية بذلك، الأمر الذي يجعل عودتها غير مرحب بها حتى الآن.

و يتضمن جدول أعمال الدورة 10 بنود منها 8 في صلبه و اثنان ملحقان بالجدول، و أبرزها العمل العربي المشترك، و القضية الفلسطينية و الصراع العربي-الإسرائيلي، و من ضمن ذلك الجولان العربي السوري المحتل، ثم الشؤون العربية و الأمن القومي، و من ضمنه: التضامن مع الجمهورية اللبنانية، و الوضع في كل من سوريا و ليبيا و اليمن. ثم الشؤون السياسية الدولية و فيه: التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية و مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي و السلام الدولي، و العلاقات العربية مع التجمعات الدولية و الإقليمية. و بنود الشؤون الاجتماعية و حقوق الإنسان، و الأخرى القانونية و الإدارية و الإعلامية و المالية.