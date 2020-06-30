الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف: إنه يخسر

وسط تراكمات من نتائج الاقتراعات السيئة، وتحذيرات صارخة من الحلفاء، اعترف الرئيس بانخفاض فرص انتخابه إلى حلفائه.

دونالد ترامب يعرف أنه يخسر.

وقد توصّل الرئيس إلى هذا الإدراك الكئيب في الأيام الأخيرة، بحسب ما قاله العديد من الأشخاص المقربين إلى POLITICO، وسط الكثير من نتائج الاقتراعات السيئة والتحذيرات من بعض حلفائه الأقوى بأنه في طريقه إلى أن يصبح رئيساً لفترة ولاية واحدة فقط.

وقد تحمّل ترامب ما يصفه المساعدون بأنه أسوأ امتداد لرئاسته، حيث اعترضته انتقادات واسعة النطاق حول استجابته لوباء فيروس كورونا، وإلى المشاكل العرقية في جميع أنحاء البلاد. ففي إطلالته الأخيرة في أوكلاهوما في الأول منذ مارس / آذار، تبين أنه كان مصدر إحراج عندما فشل في ملء الساحة.

ما كان ينبغي أن يكون مقابلة سهلة مع مضيف فوكس نيوز شون هانيتي يوم الخميس، أرعب المستشارين عندما عرض “دونالد ترامب”إجابة مشوشة وغير واضحة على سؤال بسيط حول أهدافه لفترة ثانية. في نفس المقابلة، قدّم الرئيس الواثق بنفسه اعترافاً ضمنياً بأنه قد يخسر عندما قال أنّ جو بايدن:” سيكون رئيسكم لأنّ بعض الناس ربما لا يحبونني.”

وفي الساعات التي تلت عرض المقابلة، تراوحت الأسئلة داخل دائرته الداخلية حول ما إذا كان يريد حقاُ أن يتمّ إعادة انتخابه.

“ترامب” لديه وقت لاستعادة نشاطه، والبيئة السياسية يمكن أن تتحسن، ولكن مقابلات مع أكثر من نصف دزينة من الأشخاص المقربين إلى الرئيس صورت محاولة إعادة انتخابه على أنها في حاجة ماسة إلى التوجيه-وعلى أنه مرشح مشوّش، غير قادر على التركيز ويقلل من ِشأن نفسه بشكل متكرر.

“في إطار المسار الحالي، يعتبر الرئيس ترامب على شفير واحدة من أسوأ الهزائم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الحديثة والأسوأ تاريخياً بالنسبة لرئيس يشغل المنصب”، بحسب ما قاله المستشار السياسي السابق لترامب سام نونبرغ، الذي لا يزال مؤيداً له.

وأشار نونبرغ إلى استطلاعات الرأي الوطنية التي نشرتها CNBC ونيويورك تايمز / سيينا خلال الأسبوع الماضي والتي أظهرت أنّ ترامب يتلقى أقل من 40 في المائة ضد بايدن.

إذا انخفضت أرقام ترامب إلى 35 نقطة مئوية على مدى الأسبوعين المقبلين، أضاف نونبرغ، “سوف يواجه بواقعية خسارة أكبر من 400 صوت انتخابي وسيحتاج الرئيس إلى إعادة النظر بقوة فيما إذا كان يريد الاستمرار في الترشح لمنصب الرئيس الجمهوري”.

وخلف الكواليس، يتّخذ “ترامب” وفريقه خطوات لتصحيح المسار. وفي الأسبوع الذي انقضى منذ تجمع (تولسا)، اعترف الرئيس على مضض أنه متأخر، وفقاً لثلاثة أشخاص على دراية بأفكاره. وقد بدأ ترامب، الذي ندم لأيام عن هذا الحدث، بالمشاركة في الحملة الانتخابية، وأعرب عن انفتاحه لإضافة المزيد من الناس إلى الفريق. كما عقد اجتماعات في الآونة الأخيرة ركز فيها على جهوده على نطاق الولايات القتالية الفردية.

ومن المتوقع أن يلعب صهر ترامب جاريد كوشنر، الذي يشرف بفعالية على الحملة من البيت الأبيض، دوراً أكثر فعالية.

وقد تم إلقاء اللوم داخلياً على مدير حملة ترامب براد بارسكيل لفشل تجمّع تولسا. فقد اشتكى بعض الناس منه كونه كان يتباهى بأنّ مليون شخصاً قد طلبوا تذاكر، في حين بقيت آلاف المقاعد فارغة أثناء خطاب ترامب.

وقد كان بارسكال هدفاً لبعض حلفاء ترامب الذين يزعمون أنّ الحملة تفتقر إلى استراتيجية واتجاه متماسكين. لكن الناس المقربين من الرئيس يصرون على أن وظيفة بارسكيل آمنة في الوقت الراهن. “ترامب”، الذي زار مقر “أرلينغتون” في “فيرجينيا” قبل بضعة أشهر، أخبر الناس أنه خرج منبهراً بتطور “المنظمة”.

وقد تلقى بارسكال، الذي كان يعمل في مجال التخطيط الرقمي، بعض التعزيزات في الأسبوع الماضي. وقد أضيفت مسؤوليات مستشار ترامب بيل ستيبين في الحملة الانتخابية، بما في ذلك العمل مع المدير السياسي كريس كار واللجنة الوطنية الجمهورية المعنية بتلاوة المصوتين. كما تمّت إعادة جيسون ميلر، المخضرم في حملة 2016، ليخدم ككبير الاستراتيجيين السياسيين، حيث كان هذا المنصب شاغراً.

لكنّ تلك التحركات الداخلية لم تفعل شيئاً يذكر لتهدئة توتر الجمهوريين حول أداء الرئيس الشخصي. وقد أصدر مضيف ترامب المفضل في فوكس نيوز توكر كارلسون تحذيراً صريحاً في برنامجه هذا الأسبوع بأنّ الرئيس “قد يخسر هذه الانتخابات”. في حين أخبرت سيناتور كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، وهي حليف آخر مقرب من ترامب، الصحفيين أنّ الرئيس يحتاج إلى جعل السباق ” أكثر حول السياسة وأقلّ حول شخصيته.”

يصرّ فريق “ترامب” على أنّ عدد الأصوات المرجحة للرئيس لابد أن تتحسن مع تصعيد لقاءاته العامة وتكثيف هجماته على بايدن.

يقول الناس المشاركين في الحملة أنهم اتفقوا على سببين رئيسيين لملاحقة نائب الرئيس السابق: أنه مدين لليبراليين الذين يريدون التخلص من القانون والنظام، وأنه من أهل واشنطن.

وقد شنّت حملة ترامب الانتخابية حملة إعلانية تلفزيونية واسعة النطاق ضدّ نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاماً، بما في ذلك ما يتعلق بقدرته العقلية وما يقارب خمسة عقود من التاريخ السياسي. وعلى أمل تحقيق نجاحات مع الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي، تقوم حملة ترامب بنشر إعلانات تنتقد بايدن على دوره المركزي في قانون الجريمة لعام 1994.

تُبثّ الإعلانات في مجموعة من الولايات بما في ذلك جورجيا، الدولة الحمراء حيث يجد ترامب دائماً نفسه في ورطة. ومن المتوقع أن تظل الحملة التي أنفق عليها أموال طائلة، على موجات البث التلفزيوني في عدد كبير من الولايات الرئيسية خلال فترة الانتخابات.

وكان قدامى المحاربين في أول حملة رئاسية لـ “ترامب” يعانون كما لو كانوا في مأزقهم الحالي في صيف عام 2016، عندما تعرضوا للمضايقات بسبب مجموعة من الفضائح الذاتية ـ كتلك التي انتقد فيها ترامب عائلة نجمة معروفة بالإضافة إلى هجومه على قاض فيدرالي في الوكالة المكسيكية للاستخبارات المركزية.

كما هو الحال الآن، كان وضع ترامب سيئاً.

“كان هناك قلق مماثل في عام 2016 ولو كان الأمر صحيحاً، لكانت هيلاري كلينتون الآن في البيت الأبيض.” قال المتحدث باسم حملة ترامب تيم مورتو إنّ جو بايدن هو أضعف مرشح ديمقراطي حتى الآن ونحن نحدده بهذه الطريقة. “نحن على بعد أربعة أشهر من يوم الانتخابات وفي النهاية سيكون خياراً واضحاً بين سجل الرئيس ترامب المذهل المليء بالإنجازات وبين فشل جو بايدن الذي دام نصف قرن في العاصمة واشنطن.

مع ذلك، فإنّ مستشاري “ترامب” يعترفون بأنّ القضاء على “بايدن” سيتطلب مستوى من الانضباط لا يظهره ترامب. وقد كانوا طلبوا من ترامب — الذي يستخدم حسابه في تويتر لتشويه سمعة مضيف MSNBC جو سكاربورو و مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون — إلى التوقف عن التركيز على إطلاق الإهانات التي من شأنها أن تقلّل من عدد ناخبيه.

وقال مستشارو ترامب أنّ عدم ظهور بايدن إلى العلن أثناء انتشار وباء كورونا جعلت من الصعب على ترامب أن يوجه له أي ضربة.

ويقول الجمهوريين أنه على ترامب وحملته التصرف على نحو جيد وبسرعة.

وقال ديفيد ماكنتوش، رئيس النادي المؤيد لترامب من أجل النمو، “إنّ العامل الرئيسي هو أنّ بايدن كان قادراً على البقاء بعيداً عن السباق”. “على الجمهوريين البدء بإطاحة بايدن واستثمار كلّ الموارد والجهود للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود.”

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع politico.com