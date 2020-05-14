الطائرات الاسرائيلية تخترق السيادة اللبنانية ونصر الله يدفن رأسه في الرمال كالنعامة

وعد حسن نصر الله بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخترق السيادة اللبنانية اضيف الى سلسلة اكاذيبه ونفاقه.

سبق ان قال نصر الله في كلمة ألقاها في شهر آب من العام الماضي تعليقا على حادثة الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت، “نحن من 2000 وبعد 2006 تعايشنا مع المسيرات، ولم نكن نسقطها وكنا نطالب بالمعالجة والقرار 1701 يمنع الخروقات والمسيرات، لم تعد مسيرات خرق للسيادة بل مسيرات تفجير وعمليات انتحارية وعمليات قتل.

ومن الآن فصاعدا، سنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان وعندما تدخل إلى سماء لبنان سنعمل على إسقاطها، وليعلم الإسرائيلي بذلك من الآن ولن ننتظر أحدا في الكون، وإذا أحد في لبنان حريص على عدم حصول مشكل، ليتحدث مع الأمريكان كي يطلبوا من الإسرائيليين أن ينضبوا”.

منذ كلمة نصر الله والمسيرات الاسرائيلية لم تغادر الاجواء اللبنانية من دون ان يحرك “دجال” الحزب ساكناً، واليوم واكبت طائرة مسيرة صغيرة الحجم قوة اسرائيلية كانت تمشط الضفة الشرقية لمجرى نهر الوزاني، وألقت قنبلتين صوتيتين قبل انسحابها إلى خلف السياج التقني.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 13/5/2020 الساعة 8.25 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.50 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 10.25 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 21.35 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”.

واضاف البيان” عند الساعة 10.55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جبيل وصولا حتى بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق بلدة يارون. وعند الساعة 15.15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، باتجاه الشمال وصولا حتى السعديات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.05 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 16.15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 21.30 من فوق بلدة كفركلا”.

كما “خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 13/5/2020 الساعة 10.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11.15 من فوق بلدة كفركلا. وعند الساعة 10.55، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جبيل وصولا حتى بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق بلدة يارون”.

اجواء لبنان من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه مستباحة من الطائرات الاسرائيلية ونصر الله يدفن رأسه في الرمال كالنعامة.