العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة

فشلت الجلسة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وباتت جلسات انتخاب الرئيس تشكل مهزلة بحق الدستور واللبنانيين ومقام ‏رئاسة الجمهورية‎.‎

وكل ما اشتدت الأزمة الرئاسة زادت حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون للوصول إلى بعبدا، وفي نظر المراقبون، يخطو قائد ‏الجيش بخطوات ثابتة نحو بعبدا، وعلى الرغم من أنه لم يعلن ترشيحه إلا انه بات المرشح المقبل الأقوى والأوفر حظاً‎.‎

ويرى المراقبون للاستحقاق الرئاسي عبر “صوت بيروت انترناشيونال”، أن أي من المرشحين الحاليين النائب ميشال معوض ورئيس ‏تيار المردة سليمان فرنجية لا يملكان الفرصة الحقيقية للتربع على عرش رئاسة الجمهورية، وكل ما نشهده من جلسات انتخابية ‏مضيعة للوقت الى حين نضوج التسوية‎.‎

ويضيف المراقبون، “هناك تسوية شاملة قيد التحضير، وهي لا تزال في أولى مراحلها، يتم العمل عليها من خارج لبنان، اذ يتم ‏تحضير الأرضية اللازمة لمجيئ قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وهذه التسوية لا تشمل فقط رئاسة الجمهورية، بل رئاسة الحكومة ‏أيضاً، بحيث يتم الاتفاق على فريق كامل، يقوم بإدارة الحكم في البلاد، ويكون متجانساً مع رئيس الجمهورية، والهدف من ذلك، إيجاد ‏الفريق اللازم الذي سيقوم بالاصلاحات الاقتصادية بعيداً عن المحاصصات والمحسوبيات‎.‎

ويشير المراقبون، إلى أن الصراخ الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ناتج عن علمه بهذه التسوية، ويريد ‏تحسين اوراقه ليكون من ضمنها، والحصول على مكتسبات، الأمر الذي يرفضه القيمون على هذه التسوية‎.‎