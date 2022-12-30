المشهد اللبناني في عيون أوروبا "أسود".. اللبنانيون متروكون لمصيرهم

لا يزال الملف الرئاسي عالق في عنق الزجاجة، ومعه علق اللبنانيون في أزمة فراغ قاتلة وسط أزمات اقتصادية أكلت الأخضر ‏واليابس وقضت على أرزاقهم في حين أن المسؤولين في غيبوبة تامة غير آبهين لأوجاع الناس.‏

وفي السياق، تستغرب مصادر دبلوماسية أوروبية سكوت الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن هذا السكوت يقابله سكوت مرعب من قبل ‏المجتمع الدولي الذي لم يتحرك لغاية الآن لإنقاذ ما تبقى من شعب ووطن اسمه لبنان.‏

وتضيف المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، “لا يمكن السكوت بعد الآن، ويجب محاكمة المعطلين والذين تسببوا بالفساد في ‏لبنان، فالشعب اللبناني يتعرض لإبادة نتيجة إهمال المسؤولين اللبنانيين”.‏

وتقول المصادر، “حكماً أن المجتمع الأوروبي ليس لديه مرشحين، لكن هذا لا يعني السكوت عندما يتعلق الأمر بشعب يعيش أسوأ أيام ‏حياته، في حين أن القيادات اللبنانية تكتفي بطرح الأسئلة على السفراء الأوروبيين والاستفسارات حول شخصيات مرشحة من دون ‏تبنّي أيّ منها”.‏

وعبرت المصادر عن أسفها من أطراف التعطيل الرئاسي التي قطعت كل معابر الحلول الداخلية وأعدمت كل إمكانات التوافق، وعلى ‏هذا المنوال، سيبتلع الفراغ شهوراً وشهوراً من اللف والدوران الفارغ في دائرة التوتير والتصعيد والتعقيد. واما النتيجة الحتمية لهذا ‏المنحى هي انزلاق لبنان أكثر فأكثر الى أعماق الهاوية الكارثية.‏

وتكشف المصادر عن أن مقاربة الأوروبيين للمشهد الرئاسي في لبنان تتسمّ بالسوداوية، حيث باتوا يتحدثون عن مخاطر كبيرة على ‏لبنان من استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية.

وتخشى المصادر من معطيات وصفتها بالخطيرة جداً، خلاصتها الخوف من تطورات ‏دراماتيكية تهدّد الاستقرار في لبنان على كل المستويات، ولا تستثني حتى المستوى الأمني.

معتبرة أن وضع لبنان بات يشبه حافلة بلا ‏سائق، تسقط بركابها من أعلى منحدر الى جرف عميق، لبنان في واقعه الراهن امام سيناريوهات مقلقة، وبالتالي لا بدّ من عمل لبناني ‏سريع لتداركها.‏

وتأمل المصادر بأن يعتبر المجتمع الدولي نفسه معني بالحفاظ على استقرار لبنان، وهذا تؤمّنه بالتأكيد بنية دولة كاملة في لبنان رئاسياً ‏وحكومياً، وهذا بالتأكيد مسؤولية اللبنانيين وما ينبغي عليهم السعي إلى تحقيقه، وتبعاً لذلك، ومن المؤسف أن أي من الدول الخارجية لا ‏ترى أن هناك أي دليل على تعافي لبنان.‏