الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باريس لن تسكت في حال قرر عون البقاء في بعبدا

منذ 44 دقيقة
ميشال عون

ميشال عون(Photo by Drew Angerer/Getty Images)

تشارلي عازار
A A A
طباعة المقال

بعدما صدر عن اجتماع ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة العربية السعودية، بياناً حول الملف اللبناني، والذي عبّر عن دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، شدد وزراء خارجية هذه الدول على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.

ودعا الوزراء إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي السياق، تؤكد مصادر سياسية من باريس أن فرنسا حسمت موقفها من الرئاسة لجهة عدم الاتيان برئيس جمهورية تحوم حوله شبهة فساد وهذا تماهياً مع الموقف السعودي.

وتضيف المصادر لموقع “صوت بيروت انت ناشونال”، أن فرنسا لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية وهي من باب النصيحة ترسل اشارات الى السياسيين اللبنانيين بوجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها” واكدته من خلال البيان المشترك.

وأوضحت المصادر الى أن الموقف الفرنسي لن يبقى في هذا الاتجاه في حال قرر رئيس الجمهورية ميشال عون البقاء في القصر، عندها ستتخذ باريس موقفا صارماً، وكذلك أميركا.

أما السعودية، تقول المصادر إن “المملكة لم تنسحب من الحياة السياسية في لبنان وهي دائما الى جانب شعبه، لكنها لم تقدم على مساعدة في حال تم انتخاب رئيس فاسد او تابع لهيمنة حزب الله، وستحجب مساعداتها عن أي رئيس يأتي به حزب الله أو يكون حليفاً لإيران، وبالتالي فإن الموقف السعودي يعكس تطلعات الشعب اللبناني وأن ينقذ لبنان ويعيده الى الحضن العربي”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من مقالات

لبنان يطالب بترسيم الحدود البرية والبحرية
جمهورية لبنان النفطية معلقة على طرح هوكشتاين الخطي.. فهل يملك لبنان هامش الرفض؟
عناصر من حزب الله
بين شرعيّة الدولة والدويلة..
منطقة الناقورة الحدودية
لبنان يحافظ في التفاوض على رأس الناقورة نقطة انطلاق البحر والبر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما