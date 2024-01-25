بعد الخيبة في البلوك9.. ما هو مستقبل التنقيب في لبنان؟

عاد ملف التنقيب إلى الواجهة مجددا، بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على تلزيم البلوكين الثامن والعاشر الى “الكونسورتيم” والذي يضم “توتال انرجي”، “اني الايطالية” و”قطر للطاقة”، وكما بات معلوما فإن شركة “توتال”اعلنت منتصف شهر تشرين الاول الماضي انتهاء اعمال الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9، دون التوصل الى مكمن للغاز بالكميات التجارية الكافية بعد وصولها الى عمق 3900 .

مصادر معنية بملف التنقيب والطاقة كشفت عبر “صوت بيروت إنترناشونال ” ان ثلاث شركات والتي يضمها “الكونسورتوم” تقدمت الى دورة التراخيص التي تم اقفالها في 2 تشرين الاول 2023 دون غيرهم، وقد تم طلب السماح لهم بعمليات التنقيب في البلوكين 8 و10، وفد ارتأت هيئة إدارة قطاع البترول الموافقة لهم على ذلك بعد تقييّم فني وتجاري للعروض المقدمة من قبلهم ، وبناءً على ذلك قدمت الهيئة تقريرها الى وزير الطاقة الذي وافق بدوره على الموضوع، وارسله الى مجلس الوزراء الذي اخذ قراره بالموافقة على التلزيم.

وإذ أعلنت المصادر ان مساحة البلوك رقم 10 هي 1383 كيلومتر مربع، كشفت انه في الشروط التي وضعتها هيئة قطاع النفط تم تقصير المهل عن ما كان متخذا بالنسبة الى البلوك رقم 9، بحيث أصبح لدى الشركات مهلة سنة لبدء الحفر، واذا لم تقرر خلال السنة ما يمكن القيام به، يضاف الى المهلة المحددة 6 اشهر من خلال قرار مباشر ينخذ من قبل الوزير استنادا الى رأي هيئة القطاع، مما يعني ان المهلة الاجمالية ستكون سنة ونصف السنة كحد اقصى، اما بالنسبة الى البلوك رقم 8 والذي تبلغ مساحته 1400 كلم متر مربع، فان المصادر ترى ان المشكلة التي تواجه العمل به هي عدم وجود مسوحات “ثلاثية الابعاد”، لذلك فإن الخطوة الأولية التي يجب القيام بها قبل بدء عملية الحفر هي إجراء “المسوحات السايزمية” .

اما عن المهلة المعطاة بالنسبة الى البلوك رقم 8 تقول المصادر:” لدى الشركات الثلاث مدة ثلاثة اشهر كي تستطيع ان تقرر اذا كانت تريد إجراء المسح، ومن بعدها سيكون لديها مهلة سنة لاجراء المسح، اي ما مجموعه سنة وثلاثة اشهر .

وتعتبر المصادر الى انه ورغم اهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالنسبة لموضوع تلزيم البلوكين 8 و10، فإن الدولة اللبنانية لا زالت بانتظار التقرير الذي سيصدر عن شركة “توتال انرجي” والمتعلق بنتائج ما تم التوصل اليه في البلوك رقم 9 ، كاشفة ان موعد صدور التقرير سيكون في اواخر شهر شباط المقبل او في اوائل شهر اذار المقبل كحد اقصى، مشيرة الى انه على اساس هذا التقرير يمكن ان تنقشع التوقعات حول مصير البلوك رقم 9 ، واذا ما سيتم الحفر في البلوك 10، لأنه في حال قررت الشركات البدء بعمليات الحفر عليهم تقديم كل الكفالات المطلوبة.

وكشفت المصادر الى انه تم تحسين العرض التجاري الحالي على صعيد حصة الدولة من الانشطة البترولية ، مشيرة الى انه لدى الشركات مهلة حتى 12 شهر شباط المقبل من أجل التوقيع، علما ان كل البلوكات من الجهة الجنوبية اي 8 و9 10 تم تلزيمهم.

واعلنت المصادر الى انه بالتوازي مع القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء، فان هناك دورة تراخيص ثالثة بدأت في 27 كانون الاول الماضي وستمتد حتى 3 تموز المقبل، مشيرة الى ان أهميتها تكمن في انطلاقها رغم ما يحصل من اوضاع امنية وعسكرية جنوبا وفي ظل الحرب على غزة.

المصادر كشفت عن تلزيم اسرائيل للمنطقة المحاذية للبلوك رقم 8، معتبرة ان الحرب حتى الان لن تؤثر على انشطة التنقيب سوى بشكل جزئي على الصعيد اللوجستي، لكنها بشكل عام لا زالت متواصلة في كل من قبرص ومصر ولدى اسرائيل .

ولكن في المقابل، ترى المصادر الى ان وضع لبنان كان سيكون افضل لو سُجل اكتشاف في البلوك رقم 9 ، بحيث كانت الشركات قد تشجعت للإقبال على التسجيل في دورة التراخيص.