بيروت تنتظر بهاء الحريري ومسيرة الشهيد ستستكمل من جديد

لبنان وبيروت ينتظران وبعد ساعات قليلة وصول الشيخ بهاء النجل البكر للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي سيحط في العاصمة بيروت، لوضع مدماك جديد لعمله السياسي الذي يطمح من خلاله لاستكمال مسيرة ومشروع والده الشهيد، وذلك تلبية للدعوات والنداءات السياسية والشعبية التي تطالبه ليكون الى جانب اهله ومحبيه وللوقوف على مشاكلهم ومطالبهم على أرض الواقع.

وستكون زيارة الشيخ بهاء رفيق الحريري المنتظرة موضع متابعة واهتمام من قبل شخصيات وفاعليات من كافة شرائح المجتمع اللبناني، حيث سيكون له مروحة كبيرة من اللقاءات والاجتماعات بمختلف المناطق اللبنانية، وقد ابدى عدد كبير من الشخصيات لا سيما السنية منها رغبتها بالاجتماع مع الشيخ بهاء والاطلاع منه بشكل مباشر على مشروعه السياسي الذي يحاكي الواقع اللبناني في ظل التشتت والفراغ التي تعاني منه طائفته.

وسيطلع الشيخ بهاء الحريري من سيلتقيهم على رؤيته السياسية الاقتصادية الشاملة الواضحة المعالم والتي قام بالتخطيط لها بتأني مع فريق اختصاصي للمساهمة في إنقاذ الوضع العام في البلد، ووقف الانهيار الذي يعاني منه، ويبدو ان الشيخ بهاء الحريري سيكون منفتحا للبحث عن السبل الأفضل من خلال التعاون مع الغيورين على لبنان ومصالحه من اجل العمل لتحقيق ما يمكن من مشاريع حيوية وانمائية تصب في خدمة المجتمع اللبناني كافة.

لذلك فان كل التحريض الذي تطلقه بعض الأبواق المعروفة الأهداف عن فشل زيارة الشيخ بهاء الحريري مرتدة على أصحابها الذين اثبتوا على مدى سنوات فشلهم بتقديم اي مشروع مفيد للبنان بشكل عام و للطائفة السنية بشكل خاص، وهم يحاولون استباق الزيارة ببخ سمومهم عليها، علما ان الشيخ بهاء مصمم على العمل بكل ما اوتيّ من قوة لتحقيق حلم رفيق الحريري الذي اغتيل بسببه وهو لم يعرف يوما معنى الفشل او الإحباط ، وسيسير الشيخ بهاء على درب والده وسيعمل على استكمال مسيرته الوطنية ولن يرفع رفع الراية البيضاء مهما كانت العراقيل التي ستواجهه، لان القافلة ستسير بالتعاون مع كل محبي الرئيس الشهيد رفيق الحريري.