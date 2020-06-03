حزب الله يريد عودة الحريري… والأخير يرشح سمير الجسر ماذا عن الثوار؟

تدور منذ ايام لقاءات خفية في كواليس السياسة اللبنانية عن صفقة لعودة الحريري يديرها حزب اللهمن أجل اغراق من هم خارج الحكومة بوحول قانون قيصر، ونظراً لعدم تمكن رئيس الحكونة حسان دياب من انقاذ ما تبقى من الانهيار، عمد حزب الله على صيغة تمكن الحريري من العودة إلى رئاسة الحكومة.

وفي السياق، تشير مصادر خاصة لموقع “صوت بيروت” ان سعد الحريري رفض عرض حزب الله لأنه لا يريد ان يكون رئيساً لحكومة الانهيار، لكنه عرض بدوره على حزب الله ترشيح سمير الجسر رئيساً للحكومة، فوعده حزب الله بدرس الموضوع وعرضه على المعنيين من الحلفاء.

اصداء الصفقة المشبوهة بين الحريري وحزب الله وصلت إلى الثوار الذين رفضوا رفضاً قاطعاً بعودته إلى رئاسة الحكومة لأنه المسبب الرئيسي بوصول الاوضاع إلى ما وصلت إليه، فإضافة إلى سلاح حزب الله، الحريري قام بتغطية هذا السلاح وجلس بجانب الحزب في حكومة واحدة وابرم الصفقات مع جبران باسيل الراعي الاول لسلاح حزب الله.

وتقول اوساط الثوار لـ”صوت بيروت” ان عودة الحريري مرفوضة خصوصاً بعد اسقاطه في الشارع تحت ضغط الثوار، واي عودة للحريري لن يقبلوا بها بتاتاً.

وحول طرح إسم سمير الجسر، اعتبر الثوار ان الجسر هو نفسه سعد الحريري، وسيقوم بنفس النهج الذي اتبعه الحريري، وهو مرفوض بالنسبة للثوار ولن يقبلو بأي شخصية تدور في فلك تيار المستقبل.

واشاروا إلى انه عشية التحضير لثورة 6 حزيران تحت عنوان لن نقبل بسلاح حزب الله وتغيير النظام، فإن اي طرح يقدمه حزب الله هو بمثابة خيانة للبنان، لأن حزب الله في مأزق كبير ويبحث عن خشبة خلاص ليتمسك بها، لذلك هرع نحو سعد الحريري لإنقاذه.

واضافوا ان اي تيار او حوب يقبل بهذه الصفقة فهو خائن ومشارك بإنهيار لبنان، وان الثورة ستستمر حتى إسقاط المسرولين عن الفساد الذين افلسوا خوينة الدولة وشرعوا سلاح حزب الله عبر حكومات جلبت للبنان الويلات.

ودعا الثوار إلى مشاركة كثيفة يوم السبت المقبل 6 حزيران من أجل اعلاء صوت الحق بوجه الفاسدين الذين يتحكمون بالنظام الحالي الذي اوصل اللبنانيين إلى الفقر حتى باتوا بشتهون الرغيف.