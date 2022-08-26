عون سيسلّم الرئاسة في 31 تشرين الى التيار... بيت الشعب يتحضّر

من يسمع كلام مستشار بلاط العهد سليم جريصاتي يدرك بأن رئيس الجمهورية ميشال عون لن ‏يبقى في القصر الجمهوري لحظة واحدة، لكن بين سطور جريصاتي كلمات مبهمة واجتهادات ‏دستورية وفتاوى تشير الى ان هناك تحضيرات يقوم بها التيار الوطني الحر خلف الكواليس تنذر ‏بأن الفوضى آتية، وكلام جريصاتي الأخير وقوله لرئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، “شكّل ‏حتى تستلم”، يعني وفقاً لمصادر قريبة من جريصاتي، أنه “اذا لم تُشكّل الحكومة، لم تستلم ‏صلاحيات ادارة البلاد بعد ٣١ تشرين، وهذا يعني ان الحكومة المستقيلة لن تتسلم صلاحيات ‏الرئاسة من عون‎”.‎

وفي تفاصيل حديث جريصاتي المبطّن المليئ بالرسائل، تكشف مصادر موثوقة لموقع “صوت ‏بيروت انترناشيونال”، عن أن عون وبعد فشل ضغوط حزب الله باتجاه التأليف، سيغادر القصر ‏حكماً، لكن الحكومة لن تتسلم الحكم، وسيتمكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي ‏اعاق مساعي التأليف، من تنفيذ خطته، والتي هي كناية عن فوضى منظمة وضع تفاصيلها مع ‏قيادات التيار الوطني الحر، ستخل مكان الرئيس عون في القصر الجمهوري، وبمعنى اصح، ‏يعني ان التيار سيتسلم ادارة الفوضى بعد انتهاء ولاية العهد‎.‎

وتشير المصادر الى ان تحت حجة عدم احترام المقام الأول في البلاد ونغمة حقوق المسيحيين، ‏سيطلب باسيل من انصار التيار التوجه الى ساحات القصر الجمهوري وافتراش الساحات حتى ‏انتخاب رئيس، وهنا يعتقد باسيل بأن بهذه الطريقة يعيد نفسه الى السباق الرئاسي ويضغط على ‏الشارع المسيحي، ويخلق فوضى منظمة تتيح له التفاوض على فك اسر قصر بعبدا‎.‎

وتضيف المصادر، “على غرار الاعتصامات التي قامت بها ٨آذار” في ساحة رياض الصلح ‏على عهد حكومة فؤاد السنيورة، سيقدم التيار الى نصب الخيم في بعبدا، وسيعيد مشهد بيت ‏الشعب كما حصل ايام عون عندما كان رئيسا لحكومة انتقالية، وهكذا، الزمن يعيد نفسه مع عون ‏ومع صهره باسيل‎.‎

وتخشى المصادر من ردود مضادة على خطوة باسيل، وان تقدم المعارضة على القيام بخطوات ‏مماثلة في وجه فوضى باسيل، وهنا لا يمكن التكهن بما ستتجه اليه البلاد، وخصوصاً من ناحية ‏حزب الله، هل سيحمي خاصرة باسيل والقصر الجمهوري، أم انه سيكون في موقع المشاهد ‏ويترك الأمر للتظاهرات والساحات؟