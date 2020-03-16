فيروس كورونا.. فقط الطبيعة الأم يمكنها أن تنقذنا الآن

كنت آمل أن يظهر تحليل المكتب البيضاوي للرئيس ترامب حول موضوع فيروس الكورونا عنواناً -تماما مثل موضوع الضابط البحري الأمريكي البطل “جيريمي دنتون” بينما كان أسير حرب في شمال فيتنام- و عليه أن ترامب كان قد رمش في رسالته الى شفرة مورس لتكون أكثر إلحاحًا وإلهامًا مما يبدو عليه و كأنه رهينة.. و لكن للأسف ، نبرة ترامب المستنزفة لم تخفِ أي شجاعة. بدا كرجل قد استيقظ ليعلم أن نداءه في الحياة و سبب وجوده ، قد اختفى بين ليلة وضحاها . بدى كأنه مضيف لكرنفال يهجر و يرقص خارج خيمة سيرك مشتعلة.

و بعد أن هبطت الأسواق كردة فعل إلى القاع ، عاد ترامب و ادارته بخطة كان يجب عليه ان يكون قد خطط لها منذ وقت طويل.

يمكن لأي شخص بعيون مفتوحة على الواقع أن يرى ان الولايات المتحدة لم تختبر ” covid-19″ بمستويات فعالة. كوريا الجنوبية ، و يمكن القول انها المعيار الذهبي للاستجابة للوباء ، كانت تختبر العديد من الأشخاص يوميًا بعدد ما اختبرت الولايات المتحدة الأشخاص إجمالاً. من المسلم به ان تحارب وباء كهذا من خلال اكتشاف حالات المرض وعزل الناقلين و الحاملين له وتكرار هذه العملية مرارًا وتكرارًا حتى ينخفض معدل التعرض له من الجديد. كل شيء يعتمد على الاكتشاف ، والاكتشاف يعني الاختبار.

لأسابيع طالبنا الرئيس، و قد تطرق الى مسألة هائلة ، الا و هي عملية التصديق ، سائلا و ببساطة “هل تصدقنا أم تصدق عينيك؟ “و كأنه “كان الاختبار يسير بشكل سلس للغاية” و “أي شخص يريد اختباره يمكنه الحصول على واحد”.

في بعض الأحيان تتحدث الصدفة بشكل صارخ. فمع انهيار مجموعة ترامب مثل سوق الأسهم ، أعلن عمدة أتلانتيك سيتي دعوى قضائية لفرض هدم كازينو ترامب بلازا السابق. أتذكر عندما اجتاح الشاب دونالد ترامب تلك المدينة الساحلية البائسة واعدًا بنهضة مبنية من البلاستيك المطلي بالذهب ومرايا السقف الرخيصة.

لسنوات ، على الرغم من أن الناس لاحظوا أن السياحة في أتلانتيك سيتي كانت في الغالب بلعب الناس جولات ربع يومية ويتناولون بعدها البوفيهات المجانية ، استمر ترامب في التباهي بسحر غير موجود ، على طول الطريق إلى الإفلاس. الآن تمطر ساحة المهجورة منذ فترة طويلة تحت الأنقاض لأنها تنهار.

نفس الكلب القديم ، لا حيل جديدة .

على الرغم من رد فعل السوق المبهج لأداء نهار الجمعة ، لا تبتهجوا كثيرا ، و لا تفكوا أحزمة المقعد. رد الحكومة على هذا الوباء سينتج عنه أنباء سيئة في بعض الاوقات في المستقبل. و الاختبار المتأخر سيكشف الان ما قدمه ذلك الفايروس من البداية و إلى الأبد.

ابحث عن الطبيعة الأم ، وليس على إدارة ترامب ، للحصول على المساعدة.

‏Covid-19 هو مرض جديد ولكنه غير معروف تمامًا. إنه فيروس قاهر ، ولدينا الكثير من الخبرة مع هذه مسببات الأمراض. مثل سلالات الإنفلونزا ، معظم الفيروسات التاجية موسمية ، تغلي و تتفاقم خلال الطقس الدافئ.

العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب ذلك. هناك بعض الأدلة على أن فيروسات الجهاز التنفسي تزدهر في رطوبة منخفضة. و يعتقد باحثون آخرون أن المدرسة ، وليس المناخ ، هي العامل المسيطر: في الصيف ، لا يتم تجنيد الأطفال الجرثومين في غرف للعطس والسعال على بعضهم البعض ونقل إصاباتهم إلى المنزل إلى كبار السن الضعفاء. قد يكون أيضًا نقصًا موسميًا في فيتامين د المرتبط بضوء الشمس المنخفض.

في حالة الطوارئ الوطنية الحالية ، كما أعلنها ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة ، فإن فهم الموسمية أقل أهمية من تجربتها – كلما كان ذلك أفضل. مع اقتراب فصل الربيع ، وصلنا إلى النقطة التي يبدأ فيها موسم الإنفلونزا عادة بالانحسار. سلوك مماثل من قبل الفيروس الجديد يمكن أن يعوض عن بعض الاستجابة الحكومية الصعبة.

ولكن فقط لبعض الوقت. اسمحوا لي أن أكرر: فقط لبعض الوقت. كما نعلم من الأنفلونزا ، تعود الفيروسات الموسمية عادةً بعد بضعة أشهر من التوقف ، وأحيانًا تتحول إلى أشكال أكثر ضراوة.

بالنظر إلى الانتشار الوبائي لـ covid-19 ، سيستمر العالم في التطهير من هذا الفاشية عندما يعود الفيروس – إذا كان موسميًا – مرة أخرى. هل سنكون مستعدين؟ أكثر استعدادا من المرة الأولى؟

يمكنني تخيل احتمالين. على مدى الشهر أو الستة أسابيع القادمة ، سيتم كتابة مدى وباء كوفيد 19 في الولايات المتحدة في الموت والمعاناة والتفكك الاقتصادي. ولكن بعد ذلك حالفنا الحظ في تأجيل موسمي. انخفاض معدلات الإصابة الجديدة. تقوم وحدات العناية المركزة المؤقتة في الخيام ومراكز المؤتمرات بإخراج مرضاهم الأخير ودفن جثثهم الأخيرة.

وبدلاً من الاسترخاء ، تستخدم السلطات الأمريكية وقف إطلاق النار لإعداد دفاع ضخم. مع اقتراب نهاية الصيف ، يحصل كل طالب في الدولة على فحص يومي لدرجة الحرارة في المدرسة.

تحمي فحميات الحمى الفورية المسافرين وركاب المطار وأعضاء الجمهور. تؤدي كل حمى إلى اختبار غشاء 19. كل اختبار إيجابي يؤدي إلى تتبع الاتصال العدواني والحجر الصحي.

في غضون ذلك ، يعمل العلماء بشكل كبير و سريع على ايجاد العلاجات واللقاحات.

السيناريو الآخر: بعد الربيع ، يبرد covid-19 بفضل التوقف الموسمي. يائسة لقلب نص الحملة ، يعلن الرئيس النصر ويرفض الحديث عن تفشي جديد باعتباره مصدر إلهام سياسي لإيذاء فرص إعادة انتخابه. مساعديه يغنون على طول. وبالتالي محمي مرة أخرى بسبب عدم فهم ترامب ، روبيان 19 روبي في نوفمبر ، أسوأ من ذي قبل.

إن إجازتنا المحظوظة الوحيدة – الموسمية – لن تكون مهمة إلا إذا واصل الأمريكيون القتال بغض النظر عن الطريقة التي تتجه بها الأرقام. نعلم جميعًا أن الرئيس لن يعترف بخطئه في تقليل هذا التهديد. لكن من فضلك ، سيد ترامب: إذا فهمت المخاطر أخيرًا ، إرمش ثلاث مرات.