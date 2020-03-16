كورونا الفيروس “التاجي”.. أفضل النصائح لمن يشعر بظهور أعراض الإصابة عليه

العزلة الذاتية ، الحل الأنسب لمرض عابر للقارات و احدث طريقة للحد من نسبة انتشاره .

من المرجح في وقتنا الحالي ، و مع اهوال مرض كورونا المنتشر ان تحتاج الناس الى العزل الذاتي اضافة الى اتباع قواعد صارمة للحد من نسبة الانتشار .

وبالتالي ، يستعد الوزراء لحظر التجمعات الجماعية كجزء من الحلول لحد ظاهرة الكورونا بسبب مرحلة التأخير في استجابة المملكة المتحدة للفيروس ، و عليه تتأهب الناس في جميع أنحاء المملكة لعزل أنفسهم كوسيلة للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

و الان نتطلع على احدث و ابرز الوسائل للاشخاص الذي موجب عليهم اعتماد العزل الذاتي .

– ما هي العزلة الذاتية؟

العزلة الذاتية تعني فصل/ عزل النفس عن بقية العالم.

فبالنسبة للأشخاص الذين يتعين عليهم عزل أنفسهم ، فإن نصيحة الأهم من “Public Health England ” هي البقاء في المنزل ، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة ، وتجنب وسائل النقل العام و سيارات الأجرة كوسيلة لحد ظاهرة الكورونا .

– متى يجب أن أعزل نفسي؟

يجب على الأشخاص البقاء في المنزل لمدة سبعة أيام إذا كان لديهم أي من الأعراض التالية:

درجة حرارة عالية فوق 37.8 درجة مئوية (100F) ،اضافة إلى السعال المستمر .

و يقول موقع NHS الإلكتروني: انه موجب على كل من يعاني من اي اعراض الفيروس بعدم الذهاب إلى أي من طبيب عام أو صيدلية أو مستشفى اضافة إلى عدم الاتصال بـ 111 لإخبارهم بأنك تقيم في المنزل ، بإعتباره ان الحجر الصحي او العزلة الذاتية هي مبادرة فرد من الشخص نفسه و بخاصة اذا احس بأي من اعراض الفيروس .

– ما هي النصيحة لمن هم فوق السبعينيات؟

لا توجد نصيحة معينة بعد ،ولكن العزلة الذاتية هي الحل المنشود.

و عليه ، يقول وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لشبكة سكاي نيوز في 15 مارس إنه سيُطلب من كل شخص عمره 70 عامًا و ما فوق عزل أنفسهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ، في الوقت اللاحق.

وأضاف أن “المسنين والضعفاء” سيُطلب منهم “حماية أنفسهم بالعزل الذاتي”.

وتابع وزير الصحة انه يقدر كثيرا هذا الطلب كبير جدًا من كبار السن والضعفاء ، و لكن وهذا القرار لحماية أنفسهم من هذا المرض القاهر موضحاً إن الإجراءات التي تتطلع اليها وزارة الصحة تتخذ أهمية كبيرة للغاية و انها بطبيعة الحال ستعطل الحياة العادية لكل شخص في البلاد تقريبًا.

كيف أقوم بالعزل الذاتي؟

تطلب وكالة “NHS” من الأشخاص المقيمين في المنزل ما يلي:

أن يبقوا على ٢ متر (اي ثلاث خطوات) بعيدًا عن الأشخاص الآخرين و خاصة كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد

التأكد من أن الغرفة المتواجد فيها المعزول جيدة التهوية.

الطلب من الأصدقاء والعائلة وخدمات التوصيل توصيل الطعام والأدوية ولكن تجنب الاتصال بهم بشكل مباشر.

النوم المعزول ( أي وحيداً ) إن أمكن.

غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية بشكل منتظم.

عدم استقبال الزوار .

التزام المنزل و عدم الخروج ، حتى لمجرد المشي.

استخدم مرافق منفصلة حيثما أمكن.

و في حالة المشاركة ، يجب تنظيفها و تطهيرها قبل استخدامها من قبل الآخرين.

استخدام الأدوات المنزلية بطريقة منفصلة مثل المناشف والفراش وفرش الأسنان والأكواب والأطباق.

المحاولة على الابتعاد عن الحيوانات الأليفة ، إذا ان لم يستطع الشهص المعزول تجنبه ، عليه بغسل اليدين قبل وبعد الاتصال.

– كيفية التحسن ؟

و كانت نصيحة NHS الحصول على الكثير من الراحة وشرب ما يكفي من السوائل حتى تتمكن من التبول بانتظام.

اعتماد الباراسيتامول /Paracetamol كما هو موصى به كوسيلة لتقليل الألم والحمى.

البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة عبر الهاتف والفيديو وعبر الإنترنت مع ممارسة الهوايات و الاهتمامات على قدر الإمكان للحد من الملل و الضجر .

و الاهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام كوسيلة للحفاظ على الجسد و سلامته .

و اخيراً لماذا قد يحتاج الاشخاص إلى عزل ذاتي؟

من المسلم به انه لحتى الساعة الحالية انه لا يوجد لقاح مضاد للفيروس القاهر ولا يوجد ايضا اي علاج محدد.

(مع التذكير الى عدم استعمال المضادات الحيوية لأنها لا تعمل ضد الفيروسات)

يمكن لأي علاج أن يخفف الأعراض فقط بينما يحارب بدوره المناعي جسمك المرض.

و مع كل هذا ، كانت الاهم تجنب الاتصال البشري إذا كان لديك المرض الذي هو جزء حيوي كوسيلة محاولة لمنع انتشاره.