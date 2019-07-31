كيفية تداول الأسهم الأمريكية

كيفية تداول الاسهم الامريكية

إذا كنت من المستثمرين, فلابد أنك تفكر بكل جدية بالاستثمار في الأسهم الأمريكية، وخصوصًا في ظل وجود كم هائل من الشركات التي تسعى لتقديم العديد من الأسهم وفرص الاستثمار للمتداولين.

ومما لا شك فيه أن مسارك في التفكير جيد ومواكب للتطورات المالية بشكل كبير، ولكن لكي يُتوج هذا التفكير بالنجاح وتحقيق المزيد من الأرباح، فلابد أن تكون على وعي تام بسوق الأسهم الأمريكية وكيفية التداول به، وحرصًا من موقعنا على نجاح أعمالك نقدم لك مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تُنير لك الطريق.

نصائح لتداول الاسهم الامريكية وتحقيق الأرباح

تعد عملية الاستثمار في الأسهم بوجه عام ليست من العمليات الصعبة أو المستحيلة، فهي فقط تحتاج إلى قدر كافي من المعرفة ومن ثم العمل على توظيف هذه المعرفة في الواقع والتجارب العملية، والاستفادة من أخطاء المادي والعمل على تفاديها في المستقبل، ويقدم الخبراء لمتداولي الأسهم الأمريكية مجموعة من النصائح التي تساعدهم على تحقيق المزيد من النجاح، ونذكر منها ما يلي:-

• يوجد العديد من أنماط تداول الأسهم فهناك تداول يومي وأسبوعي وشهري، وهناك تداول على المدى القصير وآخر على المدى الطويل، ولكل من هذه الأنواع مميزاته وعيوبه، لذلك قبل الشروع في أي خطوة عليك أن تدرس جيدًا كافة هذه الأنماط وتّتعرف على الفروق الجوهرية بينها، ثم تقوم باختيار أسلوب التداول الأكثر تناسبًا بالنسبة لك.

• مهما كان نوع الأسهم التي تنوي التداول بها سواء كانت الأسهم الأمريكية أم المصرية أم السعودية أو أي نوع آخر، فأنك بكل تأكيد في حاجة مُلحة إلى وسيط تداول مناسب، مع العلم أن مدى تمكنك من اختيار وسيط جيد سينعكس بشكل كبير على مستوى نجاحك وكذلك أنواع الاستثمارات المتاحة أمامك والمبلغ المطلوب مُقابل الوساطة وغير ذلك من الأمور؛ لذلك لابد من الدقة التامة عند اختيار وسيطك المالي والتأكد من مدى مصداقيته وما يتوافر لديه من أدوات استثمار ومنصة تداول منظمة ومرنة.

• كما يُقال دائمًا في الحياة العامة “لا تضع البيض كله في سلة واحدة” فهذا المبدأ ينطبق أيضًا على مجال المال والأعمال، فالمستثمر الذكي هو من يقوم بتنوع محفظته الاستثمارية، حتى في حالة اختيار الأسهم الأمريكية فقط كمنتج للاستثمار، فمن المنصوح به أن تنوع الأسهم بين القطاعات المختلفة، ولكن بشرط أن لا تتجاوز هذه القطاعات بحد أقصى أربعة أنواع من الأسهم؛ حتى لا تشعر بالتشتت وتقوى على متابعة الحركة السعرية لهم جميعًا.

• سوق الاسهم الامريكية من الأسواق المتنوعة والتي تحتاج إلى المزيد من التعلم؛ لذلك لا تبخل باستثمار قسط من وقتك في التعلم والبحث عن كل ما هو جديد ومن شأنه أن يساعدك في تحقيق أهدافك، وأعلم جيدًا أن تعلم الاستثمار لا يأتي في يوم وليلة بل الفوز في النهاية لأصحاب الأنفاس الطويلة.

• اختيار الوقت المناسب للبيع من الأمور الهامة للغاية، فالبعض قد ينتظر حتى تضيع الفرصة منه، والبعض الآخر قد يهتم فقط باستراتيجيات وأوقات الشراء وإهمال استراتيجيات البيع، ولكن المستثمر الذكي هو من يعرف متى يقوم بالشراء ومتى يقوم بالبيع.

• من أكثر الأخطاء الشائعة هو سعي الأفراد دائمًا خلف الأسهم المرتفعة التابعة للشركات الكبرى، ولكن لا يدركون أن هذه الشركات قد لا تقوى على تحقيق عوائد مرتفعة بشكل مستمر؛ لذلك من المهم دائمًا دراسة تكلفة الفرصة البديلة والاختيار بين البدائل المتاحة وفقًا للأسس العلمية السليمة.

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