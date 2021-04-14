الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدر ديبلوماسي غربي لـ"صوت بيروت انترناشونال": هايل أسمع المسؤولين كلاماً حازماً وحاسماً

14 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 2:45 مساءً
ديفيد هايل

ديفيد هايل

ثريا شاهين
A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن هايل نقل الى المسؤولين اللبنانيين رسالة حازمة و حاسمة من الإدارة الأميركية أنه آن الأوان لتشكيل حكومة. و أنه من واجب هؤلاء المسؤولين البحث معاً لتشكيل الحكومة، و أن الإدارة الأميركية لاحظت أن هناك أخذ و رداً و كلاماً لم ترَ فيه أي نتيجة، و هذا الأخذ و الرّد يُعتبر غير منتج. كما نقل موقف الإدارة حول أنه إذا بهذه المرحلة الصعبة و الدقيقة لا يستطيع المسؤولون الإتفاق حول تشكيل حكومة، فكيف يمكن لهم أن يتفقوا حول المرحلة المقبلة حيث ينتظر أن يشهد لبنان قرارات كبيرة لإنقاذ البلد على المستويين الإقتصادي و المالي. و سيحثّ هايل هؤلاء المسؤولين على تقديم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة.
و تكشف المصادر أيضاً، أن هايل جاء خصيصاً الى لبنان من أجل الضغط لتشكيل الحكومة لأن هذا الأمر أولوية أميركية بالنسبة الى ملف لبنان. و تقول أن هايل سيزور فقط لبنان و لن يزور أي دولة في المنطقة و ليس لديه جولة فيها. إنما أوفدته الإدارة هو الذي خدم كسفير و ديبلوماسي في لبنان لمرتين، حيث للبنان معنى خاص لديه، و هو بات خبيراً بالشؤون اللبنانية، و يعتقد أنه قادر على إحداث فارق من جراء صداقاته اللبنانية.

و عبّر هايل عن موقف إدارته و هو إذا لم يشكل اللبنانيون الحكومة لا أحد سيشكلها عنهم، و كلما تأخر التشكيل ضاعت فرص الإنقاذ لا سيما و أن لبنان على أبواب الإنهيار.

و تنصح الإدارة الأميركية لبنان بأنه لا يجب الإتكال على التفاوض النووي بين الولايات المتحدة و إيران، بل يجب على المسؤولين في لبنان أن يقوموا ما في وسعهم لإنقاذ بلدهم.

و تشير المصادر، الى أن مسألة الحدود ليست أساسية في زيارة هايل، مع أن الأجواء الأميركية تقول بأن أي صدور لتعديل المرسوم 6433 ليست خطوة إيجابية. و تسأل الولايات المتحدة لماذا جرى تغيير في موقف لبنان أثناء التفاوض و هذا أمر يعني أن المسؤولين غير جديين في التفاوض. واشنطن هي مجرد وسيط لا تحسم الأمور، و يفترض بها الآن أن تعرف رأي إسرائيل. لكنها تعتبر أنه ليس جيداً أنه كل يوم يكون هناك تغييراً في الخرائط و الموقف. و واشنطن تعتبر أن لدى لبنان فرصة لتحسين وضعه المالي من خلال استخراج النفط و الغاز، و إذا أضاع الفرصة، لا أحد يعرف ما هي الفرصة البديلة. و هذا الموقف أُبلغ الى لبنان.

و أبلغ هايل المسؤولين، بأن كل المساعدات الأميركية للبنان ستستمر و لا تغيير أو تعديل فيها لا سيما المساعدات للجيش اللبناني و هي أساسية، و تلك المتعلقة بالشؤون الإنسانية، و أن الإدارة تتمسك بالمساعدات حتى في حال واجهتها ضغوط في الكونغرس.

    المزيد من مقالات

    جواز السفر اللبناني
    مراسيم التجنيس تشوبها محاصصات وسمسرات وصفقات
    جبران باسيل
    باسيل و"حزب الله" معادلة لبنان الجهنمية؟!!
    مجلس التعاون الخليجي
    دور خليجي ترشيدي ريثما تنقله الرئاسة الى وضع جديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟